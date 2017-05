Comey-Affäre Interims-Direktor des FBI widerspricht Trumps Darstellung

Die Entlassung von FBI-Chef James Comey kam für viele überraschend - vor allem für die Behörde selbst. Nun sorgt eine Aussage des vorübergehenden Direktors für Aufregung: Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter habe eine positive Beziehung zu Comey gehabt, sagte Andrew McCabe vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Er habe große Unterstützung genossen. Die Aussage steht damit im Gegensatz zu Gründen, die Donald Trump für den Rauswurf angeführt hat.

Der US-Präsident hatte gesagt, Comey habe die Unterstützung in der Behörde verloren und zudem schlechte Arbeit abgeliefert.

Das FBI ermittelt seit Längerem wegen möglicher Kontakte zwischen Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands - eine Affäre, die die Präsidentschaft Trumps schwer belastet. Der Präsident hat mit der Entlassung Comeys bei vielen Demokraten, aber auch einigen Republikanern das Gefühl geweckt, er habe etwas zu verbergen.

Das Weiße Haus hatte in der Pressekonferenz am Mittwoch behauptet, dass Donald Trump schon früh erwogen habe, den FBI-Chef zu feuern. "Seit dem Tag, an dem er gewählt wurde", habe Trump über diesen Schritt nachgedacht. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, der Präsident habe das Vertrauen in Comey verloren und sich vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt und anderen beraten lassen.

Untersuchungen werden nicht beeinflusst

Das Ende Comeys an der Behördenspitze habe keinen Einfluss auf diese Untersuchung, versicherte McCabe vor dem Ausschuss. Die Untersuchung werde vom FBI ein äußerst hoher Stellenwert eingeräumt. "Sie können die Männer und Frauen des FBI nicht daran hindern, das Richtige zu tun."

McCabe erklärte zudem, es habe "bis jetzt" keine Versuche gegeben, die Russland-Untersuchungen zu behindern. Niemand aus dem Weißen Haus habe mit ihm über die Russland-Ermittlungen gesprochen. Auch bei einem Treffen mit dem Präsidenten in dieser Woche sei dieses Thema nicht aufgekommen.

Der bisherige Stellvertreter Comeys hat die Leitung der Behörde nur provisorisch übernommen. Einen Kandidaten für die reguläre Nachfolge hat Trump noch nicht benannt

