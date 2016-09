Erdbeben Nordkoreas Staatsmedien bestätigen "erfolgreichen" Atombombentest

Nordkorea hat am Freitag die Zündung einer Atombombe bestätigt. Es habe sich um einen erfolgreichen Atomwaffentest gehandelt, berichtete das staatliche Fernsehen. Der neue Atomversuch fand am 68. Jahrestag der Staatsgründungstag statt und erfolgte nach wiederholten Drohungen gegen Südkorea und die USA sowie nach einer Reihe von Tests mit ballistischen Raketen in den vergangenen Monaten, zuletzt am Montag.

In ersten Reaktionen haben die Atommächte USA, China und Frankreich den insgesamt fünfte Nuklearwaffenversuch scharf verurteilt. US-Präsident Barack Obama sagte, der neuerlichen Provokation Nordkoreas würden "ernste Konsequenzen" folgen. Für Frankreich erklärte das Präsidialamt in Paris, das Land verurteile den neuen Atomtest "energisch". Jetzt müsse der Uno-Sicherheitsrat auf die Verletzung seiner Resolutionen reagieren. Das chinesische Außenministerium erklärte, China lehne den jüngsten Test entschieden ab und appellierte an Nordkorea, alles zu unterlassen, was die Situation weiter verschlechtere.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap hatte in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf die Regierung in Seoul berichtet, das Nachbarland habe höchstwahrscheinlich am Freitagmorgen einen Nukleartest durchgeführt. Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas trat zusammen, um die Auswirkung des möglichen Tests zu besprechen, hieß es aus dem südkoreanischen Präsidialamt.

Unklar ist, wie groß der Sprengsatz war, der am frühen Freitagmorgen detonierte: Südkoreanische Wissenschaftler des staatlichen Meteorologieinstituts gaben an, die Energie des gemessenen Erdstoßes sei doppelt so stark gewesen, wie beim jüngsten Atomwaffentest im Januar. Die Sprengkraft der Bombe wird allerdings bislang mit einem Äquivalent von 10 Kilotonnen TNT-Sprengstoff angegeben. Damit wäre der Sprengsatz etwa so groß, wie bei dem nordkoreanischen Bombentest zu Jahresanfang.

Zuvor hatte die US-Erdbebenwarte USGS Erdstöße mit einer Stärke von 5,3 nahe des nordkoreanischen Testgeländes Pyunggye Ri gemessen. Diese könnten von einer "möglichen Explosion" herrühren, teilte die USGS in Washington mit. Auch Seismologen in China und Europa registrierten die Erdstöße.

Der Versuch im Januar auf dem Testgelände Punggye Ri in Nordkorea war der vierte Atomtest. Nun versetzt die nordkoreanische Diktatur mit ihrem fünften Test die südlichen Nachbarn und die Weltgemeinschaft in Aufregung.

Kurz nach der ersten Meldung besprachen US-Präsident Obama und die südkoreanische Staatschefin Park Geun Hye den möglichen erneuten Bombentest am Telefon. Obama befand sich dabei auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch im ostasiatischen Laos.

Die US-Regierung beobachtet die Lage eigenen Angaben zufolge genau. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Ned Price, sagte nach Angaben der "Washington Post": "Wir wissen von seismischen Aktivitäten auf der koreanischen Halbinsel in der Nähe eines bekannten nordkoreanischen Testgeländes. Wir verfolgen und beurteilen die Lage in enger Abstimmung mit unseren regionalen Partnern."

Japans Premier Shinzo Abe wies alle relevanten Ministerien an, Informationen über den jüngsten Vorfall zu sammeln und auszuwerten. Sollte Nordkorea tatsächlich erneut eine Atomwaffe getestet haben, sei das nicht zu tolerieren.

Nach dem Atomtest im Januar hatte sich die Lage in Korea erneut verschärft. Der Uno-Sicherheitsrat beschloss härtere Sanktionen gegen Pjöngjang. Doch ungeachtet der Verwarnungen und Strafmaßnahmen durch die Vereinten Nationen setzte der isolierte Staat mit Machthaber Kim Jong Un an der Spitze seine Raketentests fort.

Erst am Montag dieser Woche hatte Nordkorea erneut ballistische Raketen abgefeuert und damit den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im ostchinesischen Hangzhou überschattet.

