Türkei Erdogan fordert Gerichtskleidung für mutmaßliche Putschisten

Menschen, die in der Türkei wegen Putsch- oder Terrorverdachts in Untersuchungshaft sitzen, sollen in Zukunft vor Gericht eine einheitliche Kleidung tragen. Das kündigte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan an.

Angeklagte im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch von 2016 müssten in braunen Overalls vor Gericht erscheinen, alle anderen Terrorverdächtigen müssten im Gerichtssaal braune Hosen und Jacketts tragen, sagte Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag vor Anhängern der AKP im ostanatolischen Malatya. "Ab jetzt können sie nicht einfach kommen und anziehen, was sie wollen. Auf diese Weise werden sie der ganzen Welt bekannt gemacht", so Erdogan.

Bereits im Juli hatte Erdogan Uniformen ähnlich derer der Insassen im US-Gefangenenlager in Guantanamo für Putsch-und Terrorverdächtige in der Türkei angekündigt, wenn sie vor Gericht erscheinen. Auslöser war ein putschverdächtiger Untersuchungshäftling, der in einem T-Shirt mit der englischen Aufschrift "Hero" (dt. "Held") vor Gericht antrat. Dies führte zu einem Streit im Gerichtssaal und einer Unterbrechung der Anhörung. Medienberichten zufolge wurden in den darauf folgenden Tagen landesweit mehrere Menschen festgenommen, die das gleiche T-Shirt trugen.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor wenigen Tagen in der Nähe von Ankara der bislang größte Prozess gegen mutmaßliche Beteiligte des gescheiterten Militärputschs im Juli vergangenen Jahres begonnen. 486 Verdächtige müssen sich vor einem Gericht verantworten. Den Männern wird unter anderem vorgeworfen, versucht zu haben, die Regierung von Erdogan zu stürzen.

Seit dem gescheiterten Militärputsch regiert Erdogan per Ausnahmezustand. Die türkische Führung macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Dieser bestreitet das. Erdogan geht seither rigide gegen mögliche Anhänger des Klerikers vor. Im ganzen Land sitzen mehr als 50.000 Menschen im Gefängnis, denen Kontakte zur Gülen-Bewegung vorgeworfen werden. Über 150.000 weitere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs wurden in den vergangenen zwölf Monaten entlassen oder vom Dienst suspendiert.

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung bislang auch 22 deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Aktuell sind noch neun von ihnen in Haft, darunter die deutsche Journalistin Mesale Tolu, der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel und der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner.

Das Auswärtige Amt hat daraufhin kürzlich seine Reiseinformationen für die Türkei angepasst. Darin heißt es nun, zuletzt seien "in der Türkei in einigen Fällen Deutsche von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen, deren Grund oder Dauer nicht nachvollziehbar war". Teils sei "konsularischer Zugang" verweigert worden, Privat- und Geschäftsleute wird zu "erhöhter Vorsicht" geraten.