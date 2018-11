Steinmeier in Großbritannien "Dankbar für Versöhnung, hoffnungsvoll für eine Zukunft in Frieden und Freundschaft"

Zum ersten Mal hat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein deutsches Staatsoberhaupt bei den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs in London einen Kranz niedergelegt. Die Regierung in Großbritannien wertet dies hundert Jahre nach Kriegsende als "historischen Akt der Versöhnung".

Steinmeier nahm gemeinsam mit Prinz Charles an der Zeremonie teil. Der britische Thronfolger legte als Erster seinen Kranz im Namen von Königin Elizabeth II. am "Cenotaph" genannten Ehrenmal im Zentrum Londons nieder. Die 92-jährige Königin folgte dem Geschehen von einem nahen Balkon aus.

An den Kranz des Bundespräsidenten war ein kurzer handschriftlicher Text angehängt, in dem es auf Englisch hieß: "Geehrt, hier Seite an Seite zu gedenken, dankbar für Versöhnung, hoffnungsvoll für eine Zukunft in Frieden und Freundschaft. Frank-Walter Steinmeier." Am Revers trug er eine Klatschmohnblüte, mit der in Großbritannien am "Remembrance Sunday" an die getöteten und verwundeten Soldaten erinnert wird.

Nach Steinmeier legten auch die Prinzen William und Harry, Premierministerin Theresa May und Jeremy Corbyn, Chef der oppositionellen Labour Party, Kränze nieder. Konservative Politiker und Medien kritisierten Corbyn dafür, dass er bei der Zeremonie einen Regenmantel trug.

Überall im Vereinigten Königreich fanden am Sonntag Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag des Kriegsendes statt. Landesweit verharrten viele Briten um 11.00 Uhr zwei Minuten lang schweigend. In London läuteten die Glocken von Big Ben.

Soldatenporträts am Strand

An zahlreichen Stränden - unter anderem in Blackpool, Cornwall auf den schottischen Shetland-Inseln - malten Künstler die Porträts und Silhouetten von Soldaten in den Sand, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Der britische Regisseur Danny Boyle hatte die Aktion initiiert. Die Kunstwerke waren vergänglich: Mit der steigenden Flut wurden die Zeichnungen im Sand nach wenigen Stunden weggespült.

Während Steinmeier den hundertsten Jahrestag des Kriegsendes in London beging, reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Paris. Wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und knapp 70 Staatsgäste aus aller Welt das Jubiläum begingen, können Sie hier nachlesen.