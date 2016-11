Gescheiterter Beitrittsprozess Zollunion soll EU-Türkei-Verhältnis retten

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die Türkei befindet sich geradewegs auf dem Weg in die Diktatur, Präsident Recep Tayyip Erdogan droht der EU mit dem Ende des Flüchtlingspakts - doch die Beitrittsverhandlungen zwischen Brüssel und Ankara gehen offiziell weiter, als ob nichts geschehen wäre.

Bisher hat lediglich das Europaparlament den offenen Bruch riskiert, indem es die Aussetzung der Beitrittsgespräche forderte. Erdogan reagierte trotzig: "Diese Abstimmung hat für uns keinen Wert", sagte er kurz nach dem Votum. Am Dienstag legte Erdogan in einer Rede in Istanbul nach: Die Türkei habe "sehr viele Alternativen" zu einem EU-Beitritt. Welche das sind, verriet er allerdings nicht.

Das Ende der seit mehr als zehn Jahren laufenden Beitrittsverhandlungen könnte, so fürchtet man in der EU, zur Kernschmelze der diplomatischen Beziehungen zur Türkei führen und das Land in die Arme Russlands oder Chinas treiben. Zugleich aber glaubt fast niemand mehr in Europas Hauptstädten, dass die Türkei auf lange Sicht EU-Vollmitglied wird. Es sei schwer, gesichtswahrend aus dem Dilemma herauszukommen, heißt es im Berliner Außenministerium.

Doch eine Möglichkeit gewinnt offenbar immer mehr Anhänger: die Ausweitung der Zollunion. "Sie könnte den Beitrittsprozess durch eine positive Agenda ersetzen", sagt der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Beiden Seiten bekämen die Chance, die Beitrittsverhandlungen ohne diplomatische Krise zu beenden. Auch der Einfluss der EU auf Ankara würde gestärkt, meint Lambsdorff - ein "lebendiger Prozess" wie die Ausweitung der Zollunion biete dazu mehr Möglichkeiten als die ohnehin gescheiterten Beitrittsverhandlungen.

Türkei hofft auf massive wirtschaftliche Vorteile

Tatsächlich verspricht die Vertiefung der Zollunion, die seit 2015 im Gespräch ist, massive wirtschaftliche Vorteile für Ankara. Bis Ende 2016 will die EU-Kommission dem Ministerrat einen Entwurf vorlegen, dort gilt eine Mehrheit als wahrscheinlich. Die Beratungen sollen dann im Frühjahr 2017 beginnen.

Die Zollunion soll auf die öffentliche Auftragsvergabe, Dienstleistungen etwa im Transportwesen und Landwirtschaftsprodukte ausgeweitet werden. Die Bertelsmann-Stiftung und das ifo-Institut haben in einer Studie berechnet, dass die Türkei dadurch 95 Prozent mehr Agrarprodukte und sogar 430 Prozent mehr Dienstleistungen in die EU exportieren könnte. Das Bruttoinlandsprodukt könnte insgesamt um bis zu 1,8 Prozent steigen.

Wenn Ankara diese "Karotte vor der Nase" hätte, so Lambsdorff, hätte die EU einen weit wirksameren politischen Hebel als mit dem Beitrittsprozess. Ähnlich haben sich zuletzt auch Elmar Brok (CDU), Chef des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) geäußert: Als Reaktion auf die Menschenrechts-Verstöße der Türkei brachten beide die Aussetzung der Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion ins Gespräch.

Alternative: Das "Norwegen-Modell"

Brok sieht allerdings auch die Möglichkeit, die EU-Vollmitgliedschaft der Türkei durch das "Norwegen-Modell" zu ersetzen. Das skandinavische Land ist nicht Mitglied der EU, dafür aber des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). "Wir würden die Verhandlungen nicht abbrechen, sondern umleiten", sagt Brok SPIEGEL ONLINE. Auch das wäre gesichtswahrend für die Türkei: "Es wäre keine Absage an die Mitgliedschaft, denn sie wäre formell immer noch möglich." Vor allem aber sei das Norwegen-Modell - anders als die von Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagene "privilegierte Mitgliedschaft" - nicht diskriminierend gegenüber der Türkei.

Allerdings stoßen Gedankenspiele über Zollunion und Norwegen-Modell nicht überall auf Gegenliebe. Die Beitrittsverhandlungen zu stoppen und Erdogan gleichzeitig "durch die Hintertür" wirtschaftlich zu unterstützen, sei eine "beschämende und geradezu hinterhältige Haltung", schrieb kürzlich Sevim Dagdelen, Linken-Außenpolitikerin im Bundestag. Dies laufe darauf hinaus, "die Verbrechen Erdogans zu stützen".

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber glaubt ohnehin, dass es jetzt nicht Aufgabe der EU sei, der Türkei neue Angebote zu machen. Zudem herrsche auch kein Mangel an Gesprächskanälen, denn neben den Beitrittsverhandlungen gebe es auch noch die Nato, den Europarat, die G-20 und die OECD. "Und err Erdogan sucht immer wieder von sich aus nach Gesprächsfäden", sagt Ferber, "aller martialischen Rhetorik zum Trotz."

Zusammengefasst: Die Verhandlungen um eine EU-Mitgliedschaft der Türkei gelten als praktisch tot; angesichts der Menschenrechtslage in dem Land gilt ein Beitritt derzeit als nahezu ausgeschlossen. Dennoch wagen es weder die EU noch Ankara, die Verhandlungen offiziell zu beenden. EU-Politiker glauben, dass die Vertiefung der Zollunion oder das Modell Norwegen Auswege bieten könnten.