Zukunftsvision für die EU Alles, bloß keinen Streit mehr

Die Erwartungen sind groß, schließlich geht es um nichts Geringeres als die Zukunft der EU. Ende März wollen die Staats- und Regierungschefs in Rom eine Erklärung veröffentlichen, in der sie die Richtung für die nächsten zehn Jahre vorgeben. Sogar von einer Geburtsurkunde der neuen EU ohne Großbritannien ist die Rede.

Die Eckpunkte haben die EU-Staats- und Regierungschefs bereits an diesem Freitag festgelegt. Ein Entwurf, der nun in Brüssel kursiert, enthält viele Sätze zur Vergangenheit und Zukunft der EU, über die es kaum Streit geben dürfte - dafür aber auch wenig Konkretes.

"Nach der Tragödie zweier Weltkriege haben wir uns entschieden, zusammenzukommen und unseren Kontinent aus seiner Asche aufzubauen", heißt es etwa zu Beginn des zweiseitigen Papiers. Seitdem habe sich die EU zu einer "einzigartigen Gemeinschaft" der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gemeinsamer Werte entwickelt, besitze einen Binnenmarkt und Reisefreiheit. In den kommenden zehn Jahren solle die EU "sicherer, reicher und sozialer" werden, in Sicherheit und Verteidigung enger zusammenarbeiten und außerdem "enger an die Bürger heranrücken".

Wer wollte da widersprechen?

Allerdings: Wie genau das gehen soll, bleibt bislang offen. "Dass eine solche Erklärung allgemein gehalten ist, liegt in der Natur der Sache", sagte Kanzlerin Angela Merkel nach dem Treffen am Freitag. "Wir machen hier ja keine Richtlinienarbeit." Man habe sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen.

Bis zur Feier zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge am 25. März sollen Experten die Erklärung ausformulieren - in der italienischen Hauptstadt soll sie dann verabschiedet werden. Von den Feierlichkeiten in Rom geht eine große Symbolkraft aus, gelten die Römischen Verträge doch als Geburtsurkunde der EU. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die neue Erklärung.

Durchaus "selbstbewusst und optimistisch" dürfe diese sein, sagte Kanzlerin Merkel. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass man "ein Signal der Gemeinsamkeit" setzen werde.

"Wollen keinen neuen Eisernen Vorhang"

Doch trotz der vagen Formulierungen gab es an einem Punkt Streit. "Wir lehnen jegliche Gespräche über ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten ab", sagte die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo. Polen werde "keinen Schritten zustimmen, die die Integrität des Binnenmarktes, des Schengenraums und der EU selbst gefährden".

Die Idee eines Europas unterschiedlicher Geschwindigkeiten hatte Merkel zuletzt mehrfach ins Spiel gebracht. Im Entwurf der Rom-Erklärung heißt es, dass die EU wenn immer möglich gemeinsam oder, wenn notwendig, "mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Intensitäten" handeln solle.

Unterschiedliche Geschwindigkeiten seien längst "gelebte Realität" in der EU, betonte Merkel. So gebe es den Euro, den Schengenraum, die Innen- und Justizpolitik, das Scheidungsrecht und eine Reihe weiterer Bereiche, in denen manche Staaten schneller vorangingen als andere. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, es gehe nicht um einen "neuen Eisernen Vorhang zwischen Ost und West". Man wolle nur "das Vorgehen für jene organisieren, die mehr wollen".

Klimaschutz und Digitalisierung fehlen bislang

Doch auch Merkel ließ durchblicken, dass sie mit dem Entwurf der Erklärung noch nicht vollauf zufrieden ist. Die Globalisierung etwa solle man nicht nur als etwas begreifen, vor dem man sich schützen müsse - "sondern als etwas, das wir aktiv gestalten wollen". Auch der Klimaschutz und die Digitalisierung der Gesellschaft, die bisher mit keinem Wort erwähnt werden, sollten laut Merkel in die Erklärung einfließen.

Sie habe sich auch dafür ausgesprochen, dass Grundwerte wie Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit "sehr deutlich benannt werden": Sie gehörten zum "Wertefundament, auf dem die EU aufbaut". Nach Angaben von Diplomaten waren allerdings nicht alle dieser Meinung; Widerstand soll hier vor allem Ungarns nationalkonservativer Ministerpräsident Viktor Orbán geleistet haben.

Großbritannien war bei dem Treffen wie geplant nicht dabei, dafür aber Polen - was nach dem heftigen Streit um die Wiederwahl Donald Tusks zum EU-Ratspräsidenten nicht von vornherein als selbstverständlich galt. Merkel war sichtlich bemüht, die zuvor völlig isolierte polnische Regierung wieder einzubinden. Ministerpräsidentin Szydlo habe sich "eindeutig zu dem Ziel bekannt, eine gemeinsame Erklärung abzugeben", so Merkel.

Polens Außenminister Witold Waszczykowski hatte nach der Wiederwahl Tusks am Donnerstag noch von einem "Berliner Diktat" gesprochen. Merkel reagierte kühl: "27 selbstbewusste Mitgliedstaaten" hätten für Tusk gestimmt, sagte die Kanzlerin. "Einer davon war Deutschland, 26 davon waren nicht Deutschland."

Forderungen nach einer Streichung von EU-Fördermitteln für Polen lehnte Merkel ab. Österreichs Kanzler Christian Kern hatte das verlangt, weil Polen die Aufnahme von Asylbewerbern verweigert. EU-Justizkommissarin Vera Jourova hatte diese Woche gefordert, die Vergabe von Finanzmitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien und der Grundrechte zu knüpfen - was eine kaum verhüllte Drohung an Ungarn und Polen war.

Zusammengefasst: Die Erklärung von Rom soll am 25. März den Weg der EU in die Zukunft vorzeichnen. Die Staats- und Regierungschefs haben nun versucht, die Eckpunkte des Dokuments festzulegen. Doch in einem zentralen Punkt - dem Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten - gab es Streit. Und das, obwohl ein erster Entwurf der Erklärung so vage formuliert ist, dass er weder große Konfliktherde noch viele konkrete Impulse enthält.