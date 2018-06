Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Vorteil für Kanzlerin Merkel

Man muss sich das Aushandeln von EU-Gipfeldokumenten als Teamarbeit vorstellen. Die Botschafter treffen sich und bringen Inhalte mit, dazu reist Ratspräsident Donald Tusk durch große und kleine EU-Hauptstädte und fragt nach, worauf es den EU-Mitgliedern so ankommt.

Montag war er in Paris, heute Mittag bei Kanzlerin Angela Merkel. Am Ende will jeder möglichst viel von seinem Beitrag in dem Dokument wiederfinden.

Gemessen daran kann Angela Merkel fürs Erste zufrieden sein mit dem neuesten Entwurf des Schlusskommuniques für die EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, der dem SPIEGEL vorliegt.

Im Vergleich zum ersten Entwurf wollen die Staats- und Regierungschefs nunmehr ausdrücklich an der Reform der Dublin-Regeln weiterarbeiten. Die Dublin-Regeln sehen vor, dass der EU-Staat, in dem ein Flüchtling zum ersten Mal die Gemeinschaft betritt, für dessen Unterkunft und Asylverfahren zuständig ist. Um Länder wie Griechenland und Italien im Falle eines Ansturms zu entlasten, schlagen Deutschland und andere eine sogenannte feste Verteilquote für Flüchtlinge vor. Diese ist umstritten und wird vor allem von osteuropäischen Ländern wie Ungarn abgelehnt.

Die Arbeit für eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems sei gut vorangekommen, heißt es nun trotzdem etwas schönfärberisch in dem Entwurf. "Was die Dublin-Verordnung angeht, ist jedoch weitere Arbeit nötig, um einen Konsens zu finden, der auf den Prinzipien von Verantwortung und Solidarität besteht."

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, dessen Land am Sonntag die rotierende Ratspräsidentschaft der EU übernimmt, hatte eigentlich angeregt, die Arbeit an der Quote erst mal hintanzustellen. Stattdessen will er dort weiterkommen, wo man sich in der EU einiger sei, beim Schutz der Außengrenzen etwa.

Discussing illegal migration and eurozone reform with Chancellor Merkel ahead of #EUCO. pic.twitter.com/jqot8x8tcB — Donald Tusk (@eucopresident) 26. Juni 2018

Nichts da, lässt Merkel den Nachbarn aus Wien nun via Gipfeldokumentenentwurf wissen: "Die beginnende österreichische Präsidentschaft ist eingeladen, die Arbeit weiterzuführen", heißt es, herrlich diplomatisch. Falls das die anderen 27 EU-Länder an dieser Stelle mitmachen, und das ist hier alles andere als sicher, wäre es ein klarer Punktsieg für die Kanzlerin.

Auch Horst Seehofer kann sich über anregende Lektüre freuen. EU-Länder sollen ausdrücklich die Möglichkeit erhalten, "alle nötigen rechtlichen und verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen", um sogenannte Sekundärbewegungen von Asylbewerbern innerhalb der EU "zu unterbinden", heißt es in dem Gipfeldokument.

Zu Übermut für den CSU-Bundesinnenminister besteht jedoch kein Anlass, denn ganz im Alleingang soll Seehofer die von ihm avisierten Rückführungen offenbar nicht anordnen können. "Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert", heißt es im Dokument weiter, "zu diesem Ziel eng miteinander zu kooperieren".

So, wie es Merkel will. Punkt zwei für die Kanzlerin.

Daneben finden sich weitere Punkte, die schon in der ersten Version vergangene Woche zirkulierten, vor allem zum Schutz der Außengrenzen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll gestärkt werden. Die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern soll besser werden, ausdrücklich genannt wird erstmals Marokko.

Dazu plant die EU sogenannte Ausschiffungsplattformen wohl in nordafrikanischen Ländern einzurichten, damit sich Flüchtlinge nicht mehr auf die gefährliche Reise über das Mittelmeer machen müssen, um in der EU um Asyl zu ersuchen. Ob das mit bestehenden Gesetzen vereinbar ist, ist aber noch unklar. Nähere Details nennt das Papier nicht, außer den nicht unwichtigen Hinweis, dass diese Zentren mithilfe des UN-Flüchtlingshilfswerks betrieben werden sollen.

Selten war die Entscheidungsfindung der Abschlusserklärung für einen EU-Gipfel so kompliziert wie für das Treffen am Donnerstag und Freitag. Immerhin: Es steht die deutsche Regierung auf dem Spiel. Die Frage, die es zu beantworten gilt, lautet spätestens ab Ende des Gipfels am Freitagnachmittag: Ist das, was im Schlusskommunique angestrebt wird, nun "wirkungsadäquat" zu Seehofers Plan, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert sind, an der Grenze zurückzuweisen?

Schwer zu beantworten ist das. Stand jetzt: eigentlich nicht. Sollte Seehofer am Morgen von Tag X die Anweisung geben, bestimmte Flüchtlinge zurückzuweisen, dann werden am Abend von Tag X weniger Migranten nach Deutschland gekommen sein als ohne diese Maßnahme.

Papier hingegen ist geduldig, selbst wenn es tatsächlich von allen 28 Staats- und Regierungschefs abgesegnet werden sollte.