EU-Gipfel in Brüssel Harte Schale, weicher Kern

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Einen Erfolg hat Emmanuel Macron bereits errungen: Angela Merkel scheint die Journalisten bei EU-Gipfeln gar nicht mehr ohne Frankreichs Präsidenten treffen zu wollen. Am Freitagmittag traten Macron und die Kanzlerin erneut gemeinsam vor die Presse, inzwischen ist das fast zu einer Art Ritual geworden.

Das Signal, das Merkel und Macron aussenden wollen, ist klar: Seht her, das deutsch-französische Tandem funktioniert. Und in der Tat könnte die neue Gemeinsamkeit das Motto dieses EU-Gipfels sein.

Bereits am Donnerstag hatten die EU-Mitglieder Russland wegen des Giftattentats in Salisbury scharf verurteilt, den Abzug des Botschafters aus Moskau angekündigt und sich damit voll auf die Seite der Briten gestellt - so, als würden sie nicht gleichzeitig mit London über den Brexit verhandeln. Es ist nicht ohne Ironie, dass diese Verhandlungen den Briten zugleich zeigen, wie es ist, eine geeinte EU zum Gegner zu haben: Die beim Gipfel verabschiedeten Leitlinien für die zweite Verhandlungsphase dokumentieren, dass die EU sich bisher auf ganzer Linie durchgesetzt hat.

Klare Kante gegenüber Washington und Ankara

Auch gegenüber den USA zeigt sich die EU geschlossen: Gemeinsam warteten die Staats- und Regierungschefs bis spät in die Nacht auf die Bestätigung der Meldung, dass US-Präsident Donald Trump die Europäer von seinen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium erstmal ausnehmen würde. Und gemeinsam erklärten Merkel und Macron, dass sie die WTO-Regeln für den Welthandel ebenso entschlossen gegen den Angriff aus Washington verteidigen werden wie die Wirtschaft der EU - notfalls auch mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA.

Und sogar gegenüber der Türkei zeigt die EU klare Kante. In der offiziellen Gipfel-Erklärung wirft sie Ankara "rechtswidriges Vorgehen" in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer vor. Hintergrund sind Vorfälle bei Erdgasbohrungen vor Zypern und die Inhaftierung von EU-Bürgern. Das dies unmittelbar vor dem Treffen der EU-Führung mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geschieht, das am Montag in der Schwarzmeerstadt Warne stattfinden soll, sendet ein Signal: Uns ist nicht bange vor der Reaktion Ankaras. Das war früher einmal anders.

Allerdings gibt es ein Problem: Die Einigkeit, zu der sich die EU mit Blick nach außen aufraffte, bringt sie im Inneren bislang nicht zustande. Auch eine gemeinsame Pressekonferenz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Europäer genau da nicht vorankommen, wo es Macron besonders wichtig ist: bei der Reform der Wirtschafts- und Währungsunion.

Lässt Merkel Macron im Regen stehen?

Es geht um nicht weniger als den Kern der Europäischen Union. Frankreichs Präsident strebt einen grundlegenden Umbau an, er wünscht sich einen europäischen Finanzminister und vor allem ein großes Budget für die Eurozone, um Wirtschaftsschocks abzufedern. Die Frage ist: Wird Merkel mitziehen?

Die Erwartungen an den deutsch-französischen Reformmotor sind weiterhin hoch. Die Pressekonferenz Merkels und Macrons war völlig überfüllt - und das, obwohl zur gleichen Zeit zwei Etagen tiefer im Ratsgebäude EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zu Journalisten sprachen. Eigentlich sind diese beiden die Spitze der EU, doch jedem ist klar: wenn Europa einen Schritt nach vorne schafft, dann, weil Merkel und Macron sich einigen.

Bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz kamen allerdings gerade auch die Unterschiede gut ans Licht. Wenn Macron über die Euro-Reformen spricht, die nun zum nächsten regulären Gipfel im Juni angepeilt werden sollen, klingt das so: "Wir wollen weiter arbeiten, für eine Eurozone mit hohem Maß an Solidarität. Im April und im Mai arbeiten wir daran, um eine gemeinsame Roadmap zu präsentieren. Das ist mir sehr wichtig."

Zum gleichen Thema Merkel: "Wir haben gemeinsame Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister vorgeschlagen, um sich auszutauschen. Welche Elemente brauchen wir noch um die Konvergenz zu festigen? Diese Diskussion werden wir fortsetzen."

Im Grunde könnte Merkel auch einfach sagen: Tut mir leid, Emmanuel, mit einem großen Wurf wird das nichts. Die entscheidende Frage wird dann auf der Pressekonferenz leider nicht mehr gestellt. Sie lautet: Herr Präsident, wie lange wollen Sie sich Merkels Hinhaltetaktik noch bieten lassen?

Zusammengefasst: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich beim Gipfel auf zahlreichen Feldern erstaunlich einig präsentiert: Sie wehren sich entschlossen gegen die Strafzölle der US-Regierung, stellen sich nach dem Giftgas-Anschlag in Salisbury voll auf die Seite Großbritanniens und gegen Russland, und sie scheinen sogar die Angst vor einem Konflikt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan verloren zu haben. Doch bei der wichtigsten Reform in ihrem Inneren - dem Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion - zeigen sich Risse.