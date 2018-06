Etwa zehn Stunden lang haben die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel verhandelt. Am Freitagmorgen dann teilte EU-Ratschef Donald Tusk via Twitter mit: Es habe eine Einigung gegeben. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs hätten sich auf Schlussfolgerungen einschließlich der Migration verständigt. Anschließend bestätigten unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz eine Einigung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es sei eine "gute Botschaft", dass die Staats- und Regierungschefs einen gemeinsamen Text verabschiedet hätten. Es warte zwar noch eine Menge Arbeit am gemeinsamen Asylsystem. "Aber ich bin optimistisch nach dem heutigen Tag, dass wir wirklich weiter arbeiten können."

Bei möglichen Sammelstellen für Bootsflüchtlinge außerhalb der EU werde mit dem Uno-Flüchtlingswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration zusammengearbeitet und internationales Recht eingehalten. "Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir gesagt haben: Wir wollen in Partnerschaft mit Afrika arbeiten", sagte Merkel. Die Grenzschutzagentur Frontex werde bereits bis 2020 aufgestockt.

Darüber hinaus sei auch eine stärkere Ordnung und Steuerung der sogenannten Sekundärmigration innerhalb der EU vereinbart worden. Klar sei, dass alle sich an Regeln halten müssten und sich kein Asylbewerber einen EU-Staat aussuchen dürfe.

Nähere Details zur Gipfel-Einigung sind noch nicht bekannt. Ob und wie sie den Streit zwischen CDU und CSU lösen könnte, ist ungewiss. Merkel (CDU) sucht dringend einen europäischen Ansatz, um das Weiterziehen von registrierten Asylbewerbern aus anderen EU-Ländern nach Deutschland zu bremsen. Anderenfalls will Innenminister Horst Seehofer (CSU) solche Migranten im Alleingang an der deutschen Grenze abweisen. Sollte Seehofer tatsächlich gegen den Willen der Kanzlerin Fakten schaffen, könnte Merkel ihn als Minister entlassen - was zum Bruch zwischen CDU und CSU und damit zum Ende der Koalition führen dürfte.

Die CSU hat Merkel im Asylstreit eine Frist bis zum Wochenende gesetzt. Der ehemalige Parteivorsitzende Edmund Stoiber rechnet eigenen Angaben zufolge mit einer Lösung: "Ich bin zuversichtlich nach dem, was ich höre aus Brüssel. Ich glaube, dass sich da schon noch ein Weg findet", sagte er bei "Maybrit Illner". Merkel habe auf europäischer Ebene offenbar entscheidende Mitstreiter gefunden.

Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet nach eigenen Worten keinen Bruch zwischen CDU und CSU: "Ich gehe davon aus, dass wir zusammenbleiben", sagte die CDU-Politikerin. Weder Merkel noch Seehofer stünden politisch vor dem Ende: "Beide bleiben." Da sei sie sicher.

Italien hatte noch am Donnerstagabend mit einer Blockade der Gipfelbeschlüsse gedroht und Zugeständnisse von den übrigen EU-Ländern gefordert. Wegen seiner Lage am Mittelmeer ist das Land erster Anlaufpunkt für Zehntausende Migranten und fühlt sich von den europäischen Partnern im Stich gelassen. Regierungschef Giuseppe Conte forderte unter anderem, dass dem Land Verantwortung für die Rettung und Aufnahme von Bootsflüchtlingen abgenommen wird. Nach der Einigung am Freitag sagte er, Italien sei nun nicht länger allein.

Am Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU und über den Stand der Euro-Reformen sprechen. Die britische Premierministerin Theresa May wird dabei nicht mehr dabei sein.