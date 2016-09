Bratislava-Gipfel Ring frei für Schulz gegen Orbán

Bei diesem Treffen dürfte Klartext geredet werden. Am Freitag trifft EU-Parlamentspräsident Martin Schulz den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán am Rande des EU-Sondergipfels in Bratislava. Beide wollen unter anderem über ihre Differenzen in der Flüchtlingspolitik reden.

Orbán gehört zu den härtesten Kritikern der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Schulz hatte in der Vergangenheit mit Kritik an ihm nicht gespart. "Solange Leute wie Ungarns Regierungschef Victor Orbán sagen: 'Flüchtlingspolitik geht uns nichts an, das ist ein deutsches Problem', so lange kann Europa die Herausforderung nicht stemmen", schimpfte Schulz beispielsweise.

Es sei "nicht nur absurd, sondern perfide", dass Orbán in seinem Land ein Referendum über die Aufnahme von etwas mehr als tausend Flüchtlingen abhalten wolle. Die Ungarn stimmen am 2. Oktober über die EU-Flüchtlingsquote ab. Seit Monaten läuft eine Kampagne der Regierung gegen Migranten, im Land hängen Tausende Antiflüchtlingsplakate, in Werbespots wird täglich vor der "Migrantenflut" gewarnt.

Schulz kritisierte am Donnerstag auf SPIEGEL ONLINE "die Renationalisierungsstrategie der Regierungen in Polen und Ungarn". Das alles bedrohe die Zukunft der Gemeinschaft: "Ich mache mir große Sorgen."

Mit Schulz und Orbán treffen führende Protagonisten zweier Denkschulen aufeinander, die derzeit um die Vorherrschaft in der Europapolitik ringen.

Die eine Seite setzt - wie Schulz - darauf, dass Europa seine Politik weiterhin gemeinschaftlich über die Brüsseler Institutionen gestalten muss.

Die andere Denkschule ist jedoch seit Jahren und vor allem seit dem Brexit-Referendum der Briten auf dem Vormarsch: Leute wie Orbán mahnen an, dass die Nationalstaaten in europäischen Angelegenheiten weiterhin die bestimmende Kraft bleiben müssten.

Orbán spricht zudem davon, dass die von der "Brüsseler Reichsbürokratie" geförderte illegale Einwanderung das christliche Abendland zerstören werde. Schulz und EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker bezeichnete der ungarische Regierungschef zuletzt als "Nihilisten". "Die Nihilisten sind in der Gesellschaft in der Minderheit, aber die europäische Elite haben sie schon lange okkupiert", sagte der rechtskonservative Politiker.

Schulz will ein Zeichen setzen

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen in Bratislava beraten, welche Lehren die Gemeinschaft aus dem Brexit-Votum in Großbritannien ziehen soll. Vor allem Kanzlerin Angela Merkel hat den Gipfel intensiv vorbereitet. In seinem Einladungsschreiben zu dem Treffen hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk deutliche Worte zum Zustand der EU gefunden und jeder weiteren Integration eine klare Absage erteilt. "Neue Kompetenzen für die Europäischen Institutionen sind nicht das gewünschte Rezept", schrieb Tusk.

Jetzt folgt die Retourkutsche aus dem Parlament, angeführt wird sie von zwei Deutschen. "Der Brief geht in die falsche Richtung. Er legt nahe, dass auf dem Gipfel in Bratislava eine Machtverschiebung weg von den europäischen Institutionen in die nationalen Hauptstädte stattfinden soll", heißt es in einer Petition der Europapolitiker Elmar Brok (CDU) und Jo Leinen (SPD). Sie fordern: "Der Europäische Rat darf die Europäische Kommission und das Europäische Parlament nicht umgehen, wenn es um die Lösung von Europas Herausforderungen geht."

Schulz will mit seiner Anwesenheit in Bratislava daher auch ein Zeichen setzen. Seit dem Vertrag von Lissabon gilt die Regel, dass der EU-Parlamentspräsident bei den Tagungen der Staats- und Regierungschef dabei ist. In der Regel hält Schulz vor dem eigentlichen Start der Gipfeltreffen in Brüssel eine kurze Ansprache an die Regierungschefs und verabschiedet sich dann.

In Bratislava aber ist Schulz nicht offiziell eingeladen. Sicher, da die Briten nicht dabei sind, ist es kein offizieller Gipfel, doch der Parlamentschef und etliche Abgeordnete sind nicht glücklich darüber, dass dem Parlament die kalte Schulter gezeigt wird. Neben dem Treffen mit Orbán hat Schulz weitere Gespräche geplant: So setzte er sich am Donnerstagabend mit Ratspräsident Tusk und dem Gastgeber, dem slowakischen Ministerpräsidenten, Robert Fico zusammen.