EU-Unterhändler Barnier "Wir brauchen viel mehr Zeit"

In Brüssel läuft der Brexit-Gipfel, die Verhandlungen sind festgefahren.

Die EU erwägt als Zugeständnis an Großbritannien nun eine längere Übergangsfrist nach dem Brexit - das sagte Unterhändler Michel Barnier nach Angaben von Diplomaten. "Wir haben hart gearbeitet in den vergangenen Wochen und Tagen und Nächten, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen Zeit, wir brauchen viel mehr Zeit", sagte Barnier. Mit Großbritannien provisorisch vereinbart ist bisher eine Phase bis Ende 2020, in der sich praktisch nichts ändert. Diese könnte den Angaben zufolge ein Jahr länger ausfallen, also insgesamt knapp drei Jahre.

Dann hätten beide Seiten mehr Zeit, die anvisierte Handels- und Sicherheitspartnerschaft nach dem Brexit zu klären. Das könnte wiederum helfen, auch die Irland-Frage zu lösen. Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hofft, die Grenzfrage im Rahmen eines langfristigen Handelspakts zu regeln.

May: Es gibt "große Fortschritte"

Der britische EU-Austritt ist für den 29. März 2019 vorgesehen. Ohne Austrittsabkommen droht ein chaotischer Bruch mit Verwerfungen für die Wirtschaft und Unsicherheit für Millionen Bürger.

Hauptstreitpunkt ist, wie politisch heikle Kontrollen an der künftigen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können.

Vor Beginn des Gipfels sagte die britische Regierungschefin, es seien "große Fortschritte" in den Verhandlungen gemacht worden. "Ein Abkommen ist machbar und jetzt ist die Zeit, es fertig zu bekommen", meinte May. Auf dem EU-Gipfel wird May ihren 27 EU-Partnern am Abend den Verhandlungsstand aus britischer Sicht erläutern. Dann tagen die EU-27 unter sich.

Merkel: Abkommen ist immer noch möglich

Betont konstruktiv gab sich auch Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel: "Ich gehe mit dem Geist an die Sache heran, immer alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden. Das wäre für alle Seiten besser."

Etliche Staats- und Regierungschefs der EU äußerten sich ganz ähnlich. "Ich glaube schon, dass eine Menge Fortschritte erzielt worden sind", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. "Ich glaube, dass wir es in den nächsten Wochen schaffen sollten." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meinte: "Man sieht den gemeinsamen guten Willen voranzukommen. Aber wir sind noch nicht da und jetzt müssen wir entscheiden."

