Treffen in Brüssel Italien blockiert vorläufig erste Gipfelbeschlüsse

Italien hat am Donnerstag beim EU-Gipfel erste Beschlüsse blockiert. Ministerpräsident Giuseppe Conte wolle zunächst die für den Abend geplante Debatte über die Migrationspolitik der Europäischen Union abwarten, hieß es am Abend aus italienischen Regierungskreisen in Brüssel.

Offenbar wollte Conte damit ein Druckmittel in der Hand behalten. Denn er hatte schon am Nachmittag gedroht, die gesamte Gipfelerklärung nicht mitzutragen, wenn die EU-Partner der Regierung in Rom beim Thema Asyl nicht entgegenkommen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte ursprünglich vor, erste Beschlüsse zur Handelspolitik und Verteidigungspolitik bereits am Nachmittag im Konsens billigen zu lassen. Dies wollte Conte nicht akzeptieren, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat für den Fall eines deutschen Alleingangs bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Wenn Deutschland hier Maßnahmen setzt, dann werden wir selbstverständlich die gleichen Maßnahmen an unseren Grenzen setzen, um Schaden von der Republik Österreich abzuwenden", sagte Kurz am Donnerstagabend in Brüssel. "Das werden notgedrungenerweise Handlungen an der Grenze zu Deutschland sein."

Damit reagierte Kurz auf die Drohung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), jene Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will dies verhindern und stattdessen "europäische Lösungen" ausarbeiten, um den Weiterzug registrierter Flüchtlinge von einem EU-Land in ein anderes zu verhindern.

Kurz äußerte Zweifel am Sinn der von Seehofer angedrohten Maßnahme: Das Problem bestehe derzeit dahin, dass Flüchtlinge innerhalb Europas "weitergewunken" würden, ohne überhaupt registriert zu sein, sagte er.

Der Streit um die Migrationspolitik drohte den Brüsseler EU-Gipfel in die Sackgasse zu führen. Vor dem Abendessen erklärte Kurz, er rechne mit einer Migrationsdiskussion bis in die späte Nacht. Welche Änderungen Rom am Gipfelkommuniqué fordert - das Dokument war vor dem Gipfel bereits von den Botschaftern aller EU-Staaten ausverhandelt worden -, blieb zunächst unklar. Da Schlussfolgerungen von EU-Gipfeln nur im Konsens beschlossen werden können, haben EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow ihre für den Abend angesetzte Pressekonferenz kurzfristig abgesagt. Bulgarien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Nachmittags hatte Conte gesagt, Italien habe in den vergangenen Jahren viele Solidaritätsbekundungen gehört, "wir hoffen, dass sich diese Worte in Fakten übersetzen". In Italien kommen jährlich Zehntausende Migranten an, die von Nordafrika aus übers Mittelmeer Richtung Europa aufbrechen.

Es ist Contes erster EU-Gipfel. Seine seit wenigen Wochen amtierende Regierung wird von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega getragen.

Ungarn offen für Gespräche mit Deutschland über Migration

Unterdessen zeigt sich Ungarn offen für Gespräche über ein Abkommen mit Deutschland zur Migrationspolitik. Die deutsche Regierung habe am Rande des EU-Gipfels in Brüssel um bilaterale Verhandlungen gebeten, hieß es am Donnerstag aus ungarischen Regierungskreisen in Brüssel. "Ungarns Position zur Migration ist klar, aber wir sind immer offen für Dialog. Aus unserer Sicht ist es richtig, wenn jeder mit jedem verhandelt." Ungarn vertritt die Linie, dass keine weiteren Flüchtlinge nach Europa kommen sollten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will über Absprachen mit einzelnen EU-Ländern den Asylstreit mit Innenminister Horst Seehofer entschärfen. Ziel ist nach deutschen Regierungsangaben die beschleunigte Rückführung von Asylbewerbern, die schon in anderen EU-Staaten registriert sind. Seehofer will solche Flüchtlinge demnächst im Alleingang an der deutschen Grenze abweisen, wenn Merkel nicht eine wirkungsgleiche europäische Lösung findet.