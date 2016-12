EU-Gipfel zu Brexit, Flüchtlingskrise und Russland In Brüssel dauert's wieder länger

Der EU-Gipfel in Brüssel wollte sich vor allem mit dem Dauerthema Migration befassen, mit der Ukraine, mit der Verteidigungspolitik nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA, und natürlich mit dem Brexit und Syrien.

Schon gegen 18 Uhr abends sollten die Verhandlungen abgeschlossen sein, ein gemeinsames Abendessen war geplant. Es kam anders. Um 18.21 Uhr twitterte der Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk: "Das Arbeits-Mittagessen ist beendet."

Einer der Hauptgründe ist nach Angaben von EU-Beamten, dass man sich nicht auf eine Sprachregelung einigen kann, mit der man zum Syrienkrieg und der humanitären Katastrophe in Aleppo Stellung nimmt.

Brita Hagi Hasan, Bürgermeister im zerstörten Osten der Stadt, durfte vor den 28 Staats- und Regierungschefs sprechen. Ein in der Geschichte der EU wohl einzigartiger Vorgang.

Viele Tausend Zivilisten seien "kurz davor, massakriert zu werden", mahnte der Bürgermeister und flehte um Hilfe und die Einrichtung von Versorgungskorridoren. Frankreichs Präsident François Hollande fragte: "Wenn sich die 28 noch nicht einmal auf etwas so Grundlegendes einigen könnten, nämlich die Zivilbevölkerung zu retten, (...) wozu sollte dann ein Europa der 28 noch gut sein?"

Weitere Gipfel-Themen:

Es gibt einen Konsens über die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts, komplizierte Zusätze zum Assoziierungsabkommen mit Kiew, um trotz des niederländischen Referendums die Ratifizierung zu ermöglichen. Gleich zweimal wurde damit gegenüber Moskau Härte demonstriert.

Kanzlerin Angela Merkel konzentrierte sich auf ein anderes drängendes Thema. Gemeinsam mit Hollande und den Regierungschefs aus Italien und Spanien, Paolo Gentiloni und Manuel Rajoy, traf sie Mahamadou Issoufou, den Präsidenten des westafrikanischen Staates Niger. Dieser steht als Beispiel für die von der EU angestrebte "Migrationspartnerschaft" mit Ländern Afrikas. Flüchtlingsströme möglichst dauerhaft zu reduzieren, das ist Merkels großes Ziel, es wird auch über ihren Erfolg oder Misserfolg bei der Bundestagswahl 2017 entscheiden (mehr zum Thema lesen Sie hier).

Zudem stellt die EU dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan einen weiteren Flüchtlingsgipfel im Frühjahr 2017 in Aussicht. Sollte sich die Türkei beim umstrittenen Thema der Visa-Liberalisierung auf die EU zubewegen, seien Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk zu einem Gipfeltreffen mit Erdogan bereit, hieß es aus EU-Diplomatenkreisen. Zu den Bedingungen für das Ende der Visumspflicht für türkische Bürger gehört, dass die Türkei ihre Anti-Terror-Gesetze ändert.

Uneinigkeit bei Brexit-Fragen

Und dann war da noch der Brexit, der ganz am Schluss auf dem Gipfel-Programm stand - ohne die britische Premierministerin Theresa May. "Es herrscht immer noch Chaos in London", sagt der EVP-Fraktionsvorsitzende und CSU-Politiker Manfred Weber. Dass damit der Zeitplan für den Abschied Großbritanniens aus der EU arg unter Druck geraten könnte, ist klar. Denn im Frühjahr 2019 wird das EU-Parlament gewählt, und vorher müsste das Brexit-Abkommen in den nationalen Parlamenten ratifiziert werden.

Wie genau das EU-Parlament an den Verhandlungen mit London beteiligt wird, war ein großer Streitpunkt in Brüssel. Der scheidende Parlamentspräsident Martin Schulz nannte die Einbeziehung einen "Akt der Vernunft". Und er stellte kategorisch fest: "Wir sind Teil der Verhandlungen." Die meisten Staats- und Regierungschefs sahen das aber anders.