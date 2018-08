Sicherheitskommissar King EU plant Gesetz gegen Terrorpropaganda im Internet

Bei der Bekämpfung terroristischer Inhalte im Netz genügen freiwillige Maßnahmen aus Sicht der EU-Kommission nicht. Deshalb will die Behörde einem Bericht zufolge Internetunternehmen nun per Gesetz in die Pflicht nehmen.