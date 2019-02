Die Kritik zahlreicher Lungenärzte hat zuletzt eine Debatte um die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide ausgelöst. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) drängte daraufhin auf eine Überprüfung der Regelung - auch durch die Europäische Union. Jetzt führt die EU-Kommission einen Eignungstest durch, der die Richtlinien zur Luftqualität bewertet. Das sagte ein Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Mit dem Test will die EU-Kommission die Relevanz und die Effizienz der aktuellen Richtlinien untersuchen. Dabei werde auch geprüft, ob die Höhe der Schadstoff-Grenzwerte so festgelegt sei, dass sie zur Erreichung politischer Ziele beitrage.

"Die Europäische Kommission überprüft die EU-Gesetzgebung regelmäßig", zitieren die Funke-Zeitungen den Kommissionssprecher. Der Eignungstest soll dem Sprecher zufolge Ende des Jahres abgeschlossen sein und der Kommission Informationen liefern, ob die Richtlinie geändert werden muss. Im Jahr 2018 waren die Stickoxidwerte in mindestens 35 deutschen Städten über dem Grenzwert (Sehen Sie hier, wie schmutzig Ihre Region ist).

Anhaltende Debatte um Umwelt und Autofahren

Scheuer hatte sich in einem Brief an die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc gerichtet. Bei seiner Forderung nach einer Überprüfung der Grenzwerte verwies er laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung auf die Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte an den bisherigen Grenzwerten.

In der vergangenen Woche hatten rund 100 Lungenärzte gemeinsam die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide als unwissenschaftlich kritisiert. Ihre Stellungnahme stieß allerdings bei vielen Fachkollegen auf scharfe Kritik und Widerspruch. Auch EU-Umweltkommissar Karmenu Vella verteidigte die EU-Grenzwerte und erklärte, sie würden auf "soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) basieren. (In unserem Faktencheck lesen Sie, wie schädlich Feinstaub und Stickoxide wirklich sind)

