Strategie der EU-Kommission Liebe Europäer, trinkt mehr Leitungswasser!

Es war das erste erfolgreiche Bürgerbegehren auf EU-Ebene: Nach Angaben der EU-Kommission haben 1,6 Millionen Europäer die "Right2Water"-Initiative unterstützt, laut der Initiative selbst sind inzwischen fast 1,9 Millionen Unterschriften zusammengekommen. Jetzt reagiert die Kommission, indem sie eine neue Wasserstrategie vorlegt.

Das Hauptziel ist, Leitungswasser in der EU noch sicherer zu machen und dadurch mehr Verbraucher dazu zu bringen, auf Wasser in Flaschen zu verzichten. Dazu werde man unter anderem 18 neue Substanzen und Mikroben auf die Liste von Kriterien für sicheres Trinkwasser setzen, erklärte Umweltkommissar Karmenu Vella - darunter Legionellen, Bisphenol-A und Chlorat.

Die Qualität von Leitungswasser ist in den meisten EU-Staaten, darunter in Deutschland, schon jetzt hoch. Um das Vertrauen der Bürger ist es allerdings weniger gut bestellt: Nach Erkenntnissen der Kommission finden nur 20 Prozent der Europäer das Leitungswasser außerhalb ihres Heimatlands akzeptabel.

Würden aber mehr Menschen Leitungs- statt Flaschenwasser trinken, könnten EU-Haushalte nach Berechnungen der Kommission mehr als 600 Millionen Euro jährlich sparen. Auch die Umwelt würde profitieren, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Schätzungen zufolge könnte der Gebrauch von Wasserflaschen um 17 Prozent zurückgehen, wenn die Qualität von Leitungswasser steige. Deshalb spiele die Wasserstrategie auch mit der erst kürzlich vorgestellten Plastikmüll-Strategie der EU-Kommission zusammen.

Die Mehrkosten durch die Verbesserungsvorschläge beziffert die Kommission auf 1,6 bis 2,2 Milliarden Euro pro Jahr. Die Bereitstellung von Trinkwasser in Europa koste derzeit jährlich rund 46 Milliarden Euro.

23 Millionen Bürger ohne Zugang zu Leitungswasser

Der Zugang zu hochwertigem Leitungswasser ist innerhalb der EU stark unterschiedlich. 23 Millionen EU-Bürger sind nach Angaben der Kommission nicht an öffentliche Wassersysteme angeschlossen, eine Million meist arme Menschen haben gar keinen Zugang zu gutem und sicherem Wasser.

Die Kommission will die EU-Länder nun drängen, Wasserzapfstellen in der Öffentlichkeit und in staatlichen Gebäuden einzurichten. Zugleich wolle man Restaurants, Kantinen und Caterer "ermutigen", Leitungswasser gratis an Kunden auszuschenken, sagte Timmermans. "Wir wollen sie aber nicht per Gesetz dazu zwingen."

Die zentrale Forderung der "Right2Water"-Initiative, den Zugang zu Wasser zum Menschenrecht zu erklären, berücksichtigt die Kommission nicht. Das habe rechtliche Gründe, sagte Timmermans: Der Zugang zu Wasser sei nicht als Grundrecht in EU-Verträgen definiert, und nur auf deren Grundlage könne die Kommission operieren. In politischer Hinsicht aber, betonte Timmermans, sei das Recht auf Wasser "fundamentales Thema".