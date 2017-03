EU-Kommissionspräsident Juncker "Türkei wird Flüchtlingspakt nicht kündigen"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht den vor einem Jahr besiegelten Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei trotz wiederholter Drohungen aus Ankara nicht in Gefahr. "Die Türkei wird dieses Abkommen nicht aufkündigen, auch wenn mir Erdogan mehrfach damit gedroht hat. Ich bin diesen Drohungen entwachsen", sagte Juncker der Zeitung "Bild am Sonntag". Es sei nicht im Interesse der Türkei, dass vor der Küste des Landes "Schmugglergangs und Banditen das Heft des Handelns in die Hand bekommen".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und andere Regierungsmitglieder hatten mehrfach damit gedroht, das Abkommen aufzukündigen. Zuletzt erklärte Außenminister Mevlut Cavusoglu, sein Land könne die Abmachung jederzeit "einseitig beenden". Vorausgegangen war eine diplomatische Eskalation mit Deutschland und den Niederlanden, wo Wahlveranstaltungen türkischer Minister untersagt worden waren.

Das im März 2016 zwischen EU und Türkei vereinbarte Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass Ankara alle auf den griechischen Inseln eintreffenden Flüchtlinge zurücknimmt. Für jeden so abgeschobenen Syrer soll die EU einen syrischen Flüchtling aus der Türkei aufnehmen. Außerdem sagte die EU Milliarden-Zahlungen für die Versorgung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu. Ankara wurde auch in Aussicht gestellt, den Türken rascher Visafreiheit zu gewähren, doch gibt es in dieser Frage seit Monaten keine Fortschritte. (Hier können Sie einen Kommentar über den Flüchtlingsdeal lesen.)

Auch die Beitrittsverhandlungen zur EU sollten beschleunigt werden. Die Beitrittsgespräche dehnte die EU zwar auf zwei neue Bereiche aus. Im Dezember stoppten die EU-Staaten aber wegen des massiven Vorgehens von Präsident Erdogan gegen Regierungsgegner nach dem Putschversuch vom Juli jede weitere Ausweitung.

Juncker sprach sich in dem Zeitungsinterview gegen einen Abbruch der Verhandlungen aus: "Das ist eine Scheindebatte. Es macht keinen Sinn, unser Mütchen zu kühlen, indem wir Verhandlungen stoppen, die es gerade ohnehin nicht gibt." Der EU-Beitritt der Türkei werde nicht am mangelnden Willen der Mitgliedstaaten scheitern, sondern "an der Lustlosigkeit der Türken, europäische Standards einzuführen".

"Nicht alle Türken sind kleine Erdogans"

Juncker rief außerdem dazu auf, die Millionen Türken in der EU nicht in Haftung für Präsident Erdogan zu nehmen. "Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem türkischen Volk und der türkischen Regierung. Nicht alle Türken sind kleine Erdogans", sagte Juncker der "Bild am Sonntag". "Mit den Millionen Türken, die in unserem Teil Europas leben, habe ich überhaupt kein Problem. Sie sind gut integriert und tragen zum Wohlstand bei."

Die Zukunft der EU sieht Juncker positiv, das Staatenbündnis werde in 60 Jahren "sicher mehr als 30 Mitglieder" haben. Angesichts des schwindenden Einflusses Europas hat Juncker aber harte Kritik an nationalstaatlichen Tendenzen in Europa geübt. "Mein Eindruck ist, dass es immer weniger Vollzeiteuropäer gibt und immer mehr Teilzeiteuropäer", sagte Juncker mit Blick auf die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedstaaten. "Die Teilzeiteuropäer nehmen von Europa das, wovon sie denken, dass es ihnen zustünde. Sie tragen aber nichts dazu bei, dass es überhaupt etwas zu verteilen gibt."

Juncker lobte vor den Jubiläumsfeiern am kommenden Wochenende in Rom insbesondere die Leistung der Kriegsgeneration für die EU: "Wenn ich sehe, was in diesen 60 Jahren zustande gebracht wurde, ist mir schon zum Feiern zumute." Europa sei aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs entstanden. "Die Kriegsgeneration hat ein Jahrtausendprojekt entworfen. Das dürfen wir niemals vergessen."