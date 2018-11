Massive Gesetzesänderungen EU kritisiert Justizreform in Rumänien

Rumäniens Ministerpräsidentin Viorica Dancila und ihr Parteivorsitzender Liviu Dragnea haben die massive Kritik der EU-Parlamentarier und der EU-Kommission an der geplanten umstrittenen Justizreform zurückgewiesen. Die Positionen Straßburgs und Brüssels seien weniger bedeutend als die realen Probleme des Landes, betonten die Politiker der Sozialdemokraten (PSD).

Das EU-Parlament hatte zuvor in einer Resolution Rumäniens Pläne zum Umbau der Justiz scharf kritisiert. Diese Pläne hätten das Potenzial, den Kampf gegen die Korruption, die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen.

Die EU-Kommission bescheinigte dem Land erhebliche Defizite bei Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Er bedauere, dass Rumäniens Reformprozess ins Stocken geraten sei und dass sogar Rückschritte gemacht würden, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. "Es ist sehr wichtig, dass Rumänien den Kampf gegen die Korruption unverzüglich wieder aufnimmt und zudem die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet."

Die Reformen sehen Regeln zur früheren Pensionierung von Richtern und Staatsanwälten vor. Außerdem wurden die Strafprozessordnung geändert sowie das Korruptionsstrafrecht entschärft. Anfang Juli wurde die angesehene Korruptions-Sonderstaatsanwältin Laura Kövesi entlassen. In Rumänien gehen aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung immer wieder Menschen auf die Straße.

Dancila gab sich von der Kritik der EU unbeeindruckt. Sie wünsche, "dass Rumänien nicht aufgrund (...) irgendwelcher Resolutionen beurteilt wird, die mehr oder weniger real sind (...), aufgrund von Dingen, die die einen oder anderen sagen". Diese Vorgänge sollten nicht an die am 1. Januar beginnende rumänische EU-Ratspräsidentschaft gebunden werden. Für diese Aufgabe liefen die Vorbereitungen in Rumänien planmäßig, sagte Dancila.

Ähnlich äußerte sich Parteichef Dragnea: "Die großen Themen Rumäniens liegen jenseits aller Berichte und Monitoring-Verfahren." Er ist wegen Wahlmanipulationen vorbestraft und darf deswegen nicht selbst Ministerpräsident werden. Jedoch kontrolliert er die Regierung. Zudem wurde er in erster Instanz wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein.