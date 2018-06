Mini-Flüchtlingsgipfel Junckers Plan zu Merkels Rettung

Am vergangenen Wochenende holten sich Angela Merkels Diplomaten erst mal eine blutige Nase. Ob Ratspräsident Donald Tusk denn einige EU-Länder zu einem Mini-Gipfel zur Flüchtlingspolitik einladen könnte, wollte das Berliner Kanzleramt wissen. Allein: Tusk hatte daran kein Interesse. Als Ratspräsident muss er die Interessen und das Wohl aller 28 EU-Mitglieder im Blick haben. Deshalb organisiert Tusk derzeit den regulären EU-Gipfel Ende kommender Woche. Auch da steht das Thema Migration auf der Agenda. Eine Sonderveranstaltung einer exklusiven Gruppe davor, das würde nur für böses Blut sorgen, jedenfalls dann, wenn der Ratspräsident die Sache organisiert.

Zum Glück für Merkel fand sich in Brüssel ein anderer, stets dienstbereiter Geist: Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, eilt der Kanzlerin zur Hilfe und will das Treffen am Sonntag ab 14 Uhr nun ausrichten. Um 18 Uhr soll es vorbei sein, rechtzeitig, um die Fernsehzuschauer in der Heimat noch per Abendnachrichten zu erreichen. Jedenfalls, falls sie nicht Fußball schauen.

Ich habe ein informelles Arbeitstreffen in Brüssel zum Thema Migration und Asyl einberufen, um mit einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs interessierter Mitgliedstaaten im Vorfeld des anstehenden #EUCO an europäischen Lösungen zu arbeiten. #MigrationEU pic.twitter.com/qNGIEv6FOF — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20. Juni 2018

An Vorbereitung mangelt es nicht. Auch ein sechsseitiger Entwurf einer "Abschlusserklärung" (es handelt sich streng formal um ein Arbeitstreffen und keinen Gipfel) wurde von der Kommission rechtszeitig an interessierte Redaktionen verschickt. Neben allerlei Prosa zu den großen Erfolgen etwa der Mittelmeer-Marine-Operation Sophia vor der Küste Libyens, sonstigen Vorhaben zur Sicherung der Außengrenzen und einem Bekenntnis "zum vollen Respekt für das Recht auf Asyl", nimmt das vierseitige Papier ("first draft") auch zu den Knackpunkten der deutschen CDU-CSU-Debatte Stellung.

Was im Entwurf der Abschlusserklärung steht

So versprechen die Unterzeichner, gegen sogenannte sekundäre Bewegungen von Asylbewerbern innerhalb der EU vorzugehen. "Es gibt kein Recht, sich den Mitgliedsstaat frei auszusuchen, indem man Asyl beantragt", heißt es in dem Papier, das dem SPIEGEL vorliegt. "Wir werden einen flexiblen gemeinsamen Rücknahmemechanismus nahe an den Binnengrenzen einrichten." An Flughäfen und Bahnhöfen sollen Kontrollen stattfinden, auch Busbahnhöfe werden genannt. Strafen drohen den Asylsuchenden, die nicht in dem Land bleiben, in dem sie registriert sind.

Damit wollen die Teilnehmer des Treffens immerhin den Kern von Horst Seehofers Forderung ansprechen. Der Bundesinnenminister will Migranten, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat registriert sind, an der Einreise nach Deutschland hindern und an der Grenze abweisen.

Merkels (Pardon, Junckers) Mini-Gipfel entfaltet bereits eine gewisse Magnetwirkung. Ursprünglich war angedacht, mit Frankreich, Österreich, Italien, Griechenland, Spanien und Bulgarien (das Land hat die rotierende EU-Ratspräsidentschaft derzeit inne) zu sprechen. Doch nun melden sich nach Informationen des SPIEGEL weitere Interessenten, darunter Belgien und die Niederlande. Frei nach dem Motto: Kann ja nicht schaden, im Bilde zu sein, was Deutschland und Co. so planen.

Italiens zentrale Rolle

Der Entwurf der Abschlusserklärung gibt erste Hinweise, mehr nicht. Konkret wird es erst beim Aushandeln bilateraler Rückführungsabkommen, was danach erfolgen müsste. Die Unterzeichner erklären sich bereit, weiter im europäischen Rahmen zu handeln. Merkel kann also sagen, dass sie an einer "europäischen Lösung" arbeitet, wenn sie am Sonntagabend mit dem Papier in die Kameras wedelt. Für die Rückführung von Flüchtlingen darf es nun mit Segen der EU-Kommission ausdrücklich bilaterale Verträge geben, also zum Beispiel zwischen Deutschland und Italien.

Alles prima also?

Stopp. Ein Problem gibt es noch, ein sehr großes sogar. Denn Italiens Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega Nord hat schon mal angekündigt, keine Flüchtlinge aus Deutschland zurückzunehmen. "Die italienische Regierung ist ausschließlich bereit, den Italienern zu helfen", so der Lega-Chef.

Für Merkel ist das keine gute Nachricht, denn mit Italiens Bereitschaft, Flüchtlinge zurückzunehmen, steht und fällt die ganze Sache. Selbst wenn Italien die Abschlusserklärung vom Sonntag unterzeichnen sollte - und das könnte Rom durchaus tun, da es dort ja zunächst nicht konkret wird - stünden dann erst mal mühsame Verhandlungen zwischen Deutschland und Italien an.

Der Clou: Diese Verhandlungen zu führen, das wäre dann Sache der Innenminister. Angela Merkel könnte diese unangenehmen Gespräche mit Salvini also an Seehofer übergeben.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.