EU-Parlament Konservative wollen Trump-Gegner einladen

Das Europaparlament war schon immer der perfekte Ort für große Worte.

Hier beschwor Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise die Einheit mit Frankreichs Präsidenten François Hollande. Hier musste sich der griechische Premierminister Alexis Tsipras gegen wütende Abgeordnete verteidigen, die ihm vorwarfen, seinen Bürgern Unwahrheiten über die Euro-Rettungsprogramme zu erzählen. Auch die Karriere von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nahm erst richtig Schwung auf, als der damalige italienische Regierungschef Silvio Berlusconi den Deutschen im Straßburger Parlament mit einem Lagerkommandanten aus der Nazi-Zeit verglich.

Geht es nach der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) soll das Parlament nun eine Bühne werden für Gegner des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump.

"Alle Länder, die Trump derzeit so massiv vor den Kopf stößt, sind potentielle wirtschaftliche Partner für Europa", sagt EVP-Fraktionschef Manfred Weber im Gepräch mit dem SPIEGEL. Er habe Parlamentspräsident Antonio Tajani deshalb gebeten, Mexikos Staatsoberhaupt Enrique Peña Nieto nach Straßburg einzuladen. Peña Nieto hat gerade ein Treffen mit Trump abgesagt aus Protest gegen den von den USA geplanten Mauerbau an der gemeinsamen Grenze.

AP Mexikos Präsident Peña Nieto



Das Europäische Parlament als Anti-Trump-Bühne, die Idee hat etwas. Bereits in der anstehenden Plenarwoche im Februar wird passend zur Abstimmung über das Freihandelsabkommen Ceta Kanadas Regierungschef Justin Trudeau in Straßburg erwartet, also jener Mann, der von liberalen US-Medien schon als Anti-Trump gefeiert wird. Und danach Peña Nieto?

Trump hat in den vergangenen Wochen und Monaten Mexiko und viele Europäer stark verärgert. Unter anderem äußerte der US-Präsident in einem Interview die These, dass die EU "ein Mittel zum Zweck für Deutschland" sei und weitere EU-Mitgliedsländer dem Beispiel Großbritanniens folgen und aus der Gemeinschaft austreten würden.

Geht es nach vielen Parlamentariern, sollen die Europäer Trump ab sofort nicht nur mit symbolischen Aktionen entgegentreten. "Jetzt geht es um unsere Zukunft", sagt EVP-Mann Weber. "Wenn wir Europäer nicht zusammenstehen und gemeinsam unsere Werte verteidigen, werden wir von den Präsidenten Trump und Putin in den kommenden Jahren filetiert."

So will er erreichen, dass Brüssel dem möglichen künftigen Vertreter der USA bei der EU, Ted Malloch, die rote Karte zeigt. Malloch ist ein langjähriger Freund Trumps, der derzeit als Professor in England lebt. Er hatte sich in einem Interview für einen Zerfall der EU starkgemacht. In einem Brief hat Weber EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk nun aufgefordert, die Akkreditierung des neuen Botschafters zu verweigern.

Malloch freilich ist davon reichlich unbeeindruckt, wie sich im Gespräch mit dem SPIEGEL zeigt. "Es deuten sich richtungweisende Veränderungen im Verhältnis der USA zu Europa an", sagte er bei einem Treffen in der Nähe Londons. Washington sei vorsichtig geworden, was internationale Organisationen angeht. "Aus Sicht der USA ist es oft besser, mit den einzelnen Staaten der EU bilateral zusammenzuarbeiten. Offen gesagt, befinden sich die USA dann auch im Vorteil."