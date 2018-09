Warnungen an London vor EU-Gipfel "Harter Brexit wäre für Briten schrecklich"

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Brexit-Pläne der britischen Regierung in entscheidenden Punkten abgelehnt. Die Vorschläge zur irischen Frage und für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zur EU müssten geändert und weiter verhandelt werden, forderte Tusk unmittelbar vor einem informellen Gipfeltreffen der EU in Salzburg.

Für die britische Premierministerin Theresa May ist dies ein Rückschlag in den Verhandlungen über den für 2019 geplanten EU-Austritt. Sie hatte ihre Vision für die Zeit nach dem Brexit im Frühsommer dargelegt. Zuletzt hatte bereits EU-Unterhändler Michel Barnier eine Ablehnung signalisiert. In Salzburg wollte May am Mittwochabend noch einmal für ihre Ideen werben.

AFP EU-Ratspräsident Donald Tusk

Ursprünglich war ein Abschluss der Verhandlungen bis Mitte Oktober geplant. Tusk sagte, einige von Mays Vorschlägen stünden für eine positive Entwicklung, etwa bei der Sicherheits- und Außenpolitik. "Heute gibt es vielleicht mehr Hoffnung, aber es bleibt mit Sicherheit immer weniger Zeit", fügte der Ratspräsident hinzu. Jeder Tag müsse nun für Verhandlungen genutzt werden.

Kritisch äußerte sich auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Er forderte die Briten auf, bei den Brexit-Verhandlungen flexibler zu sein. "Ein harter Brexit ohne Abkommen wäre für Europa schwierig", sagte er. "Aber für Großbritannien wäre es schrecklich". Er sei aber immer noch optimistisch, dass es zu einem Abkommen komme, sagte Kurz.

Tusk bekräftigte den Plan, noch in diesem Herbst mit dem Austrittsabkommen fertigzuwerden. Deshalb werde er am Donnerstag den übrigen EU-Staaten einen Sondergipfel Mitte November vorschlagen. Damit hätten die Unterhändler rund vier Wochen mehr Zeit.