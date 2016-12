EU-Treffen Gipfel der Ohnmacht

Dalia Grybauskaité lieferte die Zusammenfassung des EU-Gipfels schon vor dessen Beginn. "Was heute auf der Agenda steht?", sagte Litauens Präsidentin vor dem Treffen in Brüssel. "Alles!"

Wäre es nach Plan gelaufen, wäre die Sitzung der EU-Staats- und Regierungschefs wohl so etwas wie der Jahresrückblick mit Günther Jauch geworden. Syrien, Brexit, Migration, innere Sicherheit, gemeinsame Verteidigung, Ukraine - man spricht über alles ein bisschen, aber über nichts so richtig.

Doch dann kam Brita Hagi Hasan.

Der Bürgermeister des vom Krieg geschundenen Ost-Aleppo war eigens aus Syrien angereist, um mit EU-Ratspräsident Donald Tusk zu reden. Der lud Hassan dann spontan ein, vor allen 28 Staats- und Regierungschefs zu sprechen - ein wohl beispielloser Vorgang auf einem EU-Gipfel. Ein Diplomat sprach anschließend von einem "erschütternden Moment", Hasan habe "sehr bildlich" die verzweifelte Lage seiner Stadt geschildert.

Zitate zum EU-Gipfel Man kann eine Stadt zerstören, aber eine Sehnsucht nicht. Die Sehnsucht nach einer politischen Lösung in Syrien wird bleiben. Frankreichs Präsident Hollande Die Menschen in Aleppo brauchen nicht weitere warme Worte, sondern echten Schutz. EU-Ratspräsident Tusk Es ist offensichtlich, dass Europa mehr tun muss, um seine internationale Verantwortung wahrzunehmen und seine Bürger zu beschützen. EU-Ratspräsident Tusk Sie sind kurz davor, massakriert zu werden. Aleppos Bürgermeister Brita Hagi Hasan zur Lage der Zivilisten in der Stadt Der Bürgermeister von Aleppo hat zu uns gesagt, dass wir jene, die wir verloren haben, nicht zurückbringen können. Aber wir können jene retten, die noch da sind. Und genau das müssen wir jetzt tun. Großbritanniens Premierministerin May Wenn sich die 28 noch nicht einmal auf etwas so Grundlegendes einigen könnten, nämlich die Zivilbevölkerung zu retten, den bereits mehr als fünfjährigen Krieg zu beenden und die Massaker zu verurteilen, die vom syrischen Regime und seinen Unterstützern veranlasst werden - wozu sollte dann ein Europa der 28 noch gut sein? Frankreichs Präsident Hollande Wir müssen sicherstellen, dass jene, die für diese Gräueltaten verantwortlich sind, zur Verantwortung gezogen werden. Großbritanniens Premierministerin May Wir haben alle festgestellt, dass wir viel weniger tun können, als wir gerne tun würden. Kanzlerin Merkel über die EU und Syrien Entwicklung, Sicherheit und Kampf gegen Menschenschmuggel müssen zusammengehen, damit Menschen nicht in Gefahr geraten. Kanzlerin Merkel über die Partnerschaft mit afrikanischen Ländern, um Flüchtlingszahlen zu reduzieren Wir können mit Blick auf 2016 sagen, dass dies für die Europäische Union ein sehr bewegendes Jahr war. Erneut ein sehr bewegendes Jahr, nachdem das Jahr 2015 durch die vielen Flüchtlinge uns auch schon voll gefordert hat. Insbesondere die Entscheidung Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszutreten, ist natürlich ein tiefer Einschnitt. Kanzlerin Merkel Es war eine sehr freundliche Atmosphäre, ich bin mit freundlichen Worten verabschiedet worden, auch mit Beifall, das hat mich sehr gefreut. Ich hatte den Eindruck, der eine oder der andere hat mehr geklatscht als die eine oder andere. Aber tiefe Tränen sind jetzt nicht vergossen worden. EU-Parlamentspräsident Schulz nach seinem letzten EU-Gipfel

Keine vier Stunden später platzte eine weitere Nachricht aus Syrien in das Treffen: Diktator Baschar al-Assad verkündete in einer Videobotschaft auf Twitter die "Befreiung" Aleppos. Die syrischen Truppen hätten "Geschichte geschrieben", die Welt werde nun eine andere sein.

Möglicherweise hat er damit nicht ganz Unrecht: Russland hat Assads Truppen den Weg zur Eroberung Aleppos freigebombt und dabei seine eigene Macht und die Ohnmacht des Westens demonstriert. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, wie groß diese Machtlosigkeit wirklich ist: Der EU-Gipfel hätte sie geliefert.

Nach dem Auftritt von Bürgermeister Hassan nahmen sich die Staats- und Regierungschefs noch einmal das Syrien-Kapitel in der Abschlusserklärung des Gipfels vor. Man habe sich "sehr intensiv" damit beschäftigt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel anschließend.

In der Erklärung steht nun, dass man den Sturmangriff auf Aleppo "nachdrücklich verurteilt". Die EU-Staats- und Regierungschefs machen das syrische Regime und seine Verbündeten, "insbesondere Russland und Iran", für "gezielte Angriffe auf Zivilpersonen und Krankenhäuser" verantwortlich. Man fordere das syrische Regime und Russland auf, für die Evakuierung der Bewohner Ost-Aleppos zu sorgen, ihnen sofort zu helfen, internationalen Helfern Zugang zu gewähren und das humanitäre Recht zu achten.

Ob das an der Lage in Syrien etwas ändern wird, darf bezweifelt werden. Denn mit konkreten Konsequenzen droht die EU nicht, sollten ihre Forderungen missachtet werden, auch neue Sanktionen gegen Moskau sind kein Thema. Selbst an der Verlängerung der bisherigen Strafen wegen Russlands Eingreifen in der Ukraine - sie sollen nun bis Ende Juli weiterlaufen - übten einige Regierungschefs Kritik.

An einem mangelt es dagegen nicht: Geld. Das betonen sowohl Merkel als auch andere EU-Politiker. Nach Angaben der Kommission hat niemand so viel Hilfsmittel gezahlt wie die EU, rund neun Milliarden Euro seien es seit Beginn des Syrienkriegs gewesen. Ebenfalls kein Mangel herrscht an Betroffenheitserklärungen. "Ich bin über die Lage in Aleppo total deprimiert", sagte der österreichische Bundeskanzler Christian Kern. Wenn sich die EU nicht einmal auf die Rettung der Zivilbevölkerung einigen könne, sagte Frankreichs Präsident François Hollande, "wozu sollte dann ein Europa der 28 noch gut sein?"

AP Brita Hagi Hasan

Ein sichtlich bewegter EU-Ratspräsident Tusk schien nach dem Treffen mit Brita Hagi Hasan genug von derlei Erklärungen zu haben. "Das letzte, was ihre Leute in Aleppo brauchen, sind weitere warme Worte", sagte Tusk zu Hasan. "Was sie brauchen, ist echter und effektiver Schutz."

Wo genau der aber herkommen soll, weiß niemand. Hasan warnte vor einem Massaker an der Zivilbevölkerung und rief die EU auf, wenigstens einige Kräfte zur Überwachung der Evakuierung Aleppos zu schicken. Doch die Entsendung europäischer Truppen gilt auf absehbare Zeit als ausgeschlossen, das Gleiche gilt für eine militärische Intervention der USA.

Merkel bezeichnete die Gipfel-Diskussion über Syrien ebenfalls als "deprimierend". Die gezielten Angriffe auf Familien und Kinder seien etwas, "was zum Schämen ist, was das Herz bricht, und was zeigt, dass wir politisch nicht so handeln konnten, wie wir gerne handeln würden".

Die Schuld an der Machtlosigkeit sieht Merkel jedoch nicht allein bei der EU. "Wir haben es hier mit einem Versagen der Handlungsfähigkeit des Uno-Sicherheitsrats zu tun", sagte die Kanzlerin. Die Antwort auf die Syrienkrise könne zudem "nicht allein militärisch" sein. Man müsse die Vereinten Nationen - die immerhin aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen seien - "in irgendeiner Weise handlungsfähig machen". Doch auch hier bleibt unklar, welchen Weg man einschlagen könnte. "Darauf", sagte Merkel, "habe ich heute keine abschließende Antwort."