60 Jahre Römische Verträge Neue Lust auf mehr Europa

Europa? Toll! Die beste politische Idee des vorigen Jahrhunderts. Dieser kleine, zersplitterte Kontinent, bewohnt von Froschfressern, Käsköppen, Spaghettis und Krauts, die sich mit Vorliebe in Kriegen dezimieren, schließt sich zusammen. Vor 60 Jahren, am 25. März 1957,begann das Abenteuer. Sechs Länder bilden die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Nach und nach machen immer mehr mit, heute bilden 28 Staaten die Europäische Union. Toll!

Leider nicht für alle. Etwa die Hälfte der Bürger in der Union findet das, was aus der Idee geworden ist, nicht so toll. Und hat ja recht. Europa ist bis heute eine halbe Sache.

Für die obere Hälfte der Gesellschaft - die Gutausgebildeten, Gutverdiener, Vermögenden - bietet es phantastische Möglichkeiten: Die Jungen studieren in London, Maastricht oder Berlin. Die Älteren wohnen im Sommer in Spanien und kehren im Winter nach Deutschland zurück oder umgekehrt. Grenzenloses Reisen und Wohnen bietet der Schengen-Raum, offene Grenzen für den Waren- und Geldverkehr. Die Wirtschaft gedeiht, die Reichen werden reicher.

DPA Plakat von EU-Befürwortern in Rom

Die Menschen im unteren Bildungs- und Einkommenssegment dagegen zittern um ihre Arbeitsplätze und ihren Lebensstandard. Sie sind betroffen vom Abbau der Sozialsysteme und für die kontinentale Konkurrenz schlecht vorbereitet. Sie sind diejenigen, die heute vor und nach dem minimal bezahlten Job auch noch unentgeltlich ein- und ausräumen und putzen müssen. Sie sind durch Europa nicht reicher geworden.

Selbst den Menschen, um die sich Europa gekümmert hat, brachte es wenig Segen. Etwa den Bauern. Hunderte von Milliarden Euro wurden über deren Äcker und Stallungen ausgeschüttet, um die Einkommen zu stabilisieren, die Landflucht zu bremsen. Nichts davon gelang. In Deutschland überlebten von 1,5 Millionen Betrieben im Jahr 1960 bis heute weniger als 300.000. Im Rest Europas ist es ähnlich. Dafür gab es Milchseen und Butterberge, Massentierhaltung und Monokulturen.

Ein Wanderkorridor für Biber

Europas politisches Konzept hieß bald nur noch Geld, mehr Geld, noch mehr Geld. Weil das natürlich auch falsche Begehrlichkeiten weckte, kam immer mehr Kontrolle dazu. Reichten Anfang der 1990er Jahre noch 84 Seiten, um die "Förderung des ländlichen Raumes" zu steuern, so umfasst die Verordnung heute 3000 Seiten. Da blickt keiner der Betroffenen mehr durch. Zumal es ja nicht um Großkonzerne geht, sondern um das Bläserzentrum in Barkow, einen Wanderkorridor für Biber bei Zarrentin, eine Fischtreppe in Neumühle, einen Generationenpark in Roggentin und über 37.000 weitere Entwicklungs-Projekte des ländlichen Raumes allein in Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Förderperiode. Längst ist die Förderung aus Brüssel zum Bürokratiewahnsinn geworden.

Ähnlich gruselig entwickelten sich etliche Bereiche europäischer Politik. In der Wirtschaftsförderung wurden Industrieparks finanziert, auf denen heute Gras wächst.

Die Brüsseler Verteiler hatten Mühe, für die enormen Finanzmittel Empfänger zu finden. Förderungsfähige Projekte fehlten. So dehnten sie den Kreis der Empfänger und der zu fördernden Aktivitäten ins quasi Endlose. An Europas Küsten finanzierte die EU moderne Häfen in so großer Zahl, dass heute viele Hafenbetreiber verzweifelt aber vergebens auf Schiffe warten.

Plötzlich wollten alle Geld aus Brüssel

Hinter all diesen Förderungsmaßnahmen steckt die Idee, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten unter den Partnern auszugleichen. Die reicheren Mitglieder zahlen in die Kasse, Brüssel verteilt das Geld an die bedürftigen Länder. Doch bald wollten auch die Bauern, Reeder, Jäger, Forscher und Heimatvereine aus den reichen Ländern ebenfalls Geld aus Brüssel. Nach dem Motto: Wieso kriegen die alles und wir nichts?

DPA Plakat von EU-Gegnern in Rom

Die Geldverteilung wurde immer komplizierter und unsinniger. So zahlt Deutschland ungefähr 20 Milliarden Euro im Jahr in die Kasse ein und bekommt etwa neun Milliarden zurück - über deren Verwendung aber die Brüsseler Bürokraten bestimmen und wachen. Mit oft kuriosen Folgen.

Auch der schnelle Mitgliederzuwachs und der Zwang, in jeder halbwegs wichtigen Frage einen Kompromiss finden zu müssen, dem alle Mitglieder zustimmen, hat Europa überfordert. Länder wie Rumänien, Bulgarien oder die Slowakei haben ganz andere Probleme als Deutschland, Schweden oder die Niederlande. Gleichwohl müssen sie zu allem und jedem einen gemeinsamen Beschluss finden. Der ist dann meist suboptimal.

Effizienter und stressfreier wäre gewiss ein "Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten", in dem manche nicht alles mitmachen, sondern nur Teilbereiche. Schon vor vielen Jahren dachten einige in der Politik ernsthaft über solche Modelle nach. Wolfgang Schäuble zum Beispiel. Aber er und die Gleichdenkenden brachten nie den Mut auf, die Sache wirklich anzugehen. Jetzt immerhin wird sie wieder diskutiert.

Nur eine gemeinsame Stimme hätte in der Welt Gewicht

Aber das allein wird nicht reichen. Europa muss gründlich ausgemistet und renoviert werden. Es muss den ganzen Kleinkram in die Mitgliedsländer, vielleicht besser noch in die Regionen und Kommunen zurückgeben.

Mit verunkrauteten Streuobstwiesen und Kinderkrippen können die Gemeinden besser umgehen als die EU-Zentrale. Mit Flüchtlingen und Terroristen nicht. Da wäre ein europäischer Ansatz sinnvoll. In der Außen- und Sicherheitspolitik muss die Union zu einer gemeinsamen Stimme finden, denn nur diese hätte in der Welt Gewicht. Aber das würde auch bedeuten, manchen Regenten in den Mitgliedsländern sagen zu können, dein Zaun muss weg, deine Medienpolitik geht gar nicht.

Träumereien eines überzeugten Europäers? Vielleicht.

Womöglich bringt ja der neue postfaktische Zeitgeist - der Insel-Brexit, die Drohungen des Türken-Herrschers und die schlechten Manieren in Washington - in Europa eine neue Lust auf mehr Europa.

Die jüngsten Umfrageergebnisse zeigen immerhin einen leichten Zuwachs bei den Pro-Europäern, einen Rückgang bei den Nationalisten. Am stärksten in England.