EU und die Türkei Besser weiter streiten

Einbinden oder Ausgrenzen? Wie umgehen mit denen, die westliche Werte und Prinzipien verletzen, sie vielleicht gar nicht teilen? Diese schwierige Frage stellt sich der deutschen Politik nach innen und nach außen - gegenüber den Wählern und Anhängern der Populisten, gegenüber Kremlherrscher Wladimir Putin - und gegenüber der Türkei des Recep Tayyip Erdogan.

Was die Türkei angeht, hat sich das Europaparlament gestern entschieden: Mit großer Mehrheit forderten die Abgeordneten, dass die EU die Beitrittsverhandlungen mit Ankara einfrieren soll. Wenn sich die Kommission und die Staats- und Regierungschefs dem Votum anschlössen, wäre die Botschaft klar: Europa hat die Türkei aufgegeben.

Es stimmt ja: Die Reaktion der türkischen Führung auf den Juli-Putsch ist unverhältnismäßig: Die Massenverhaftungen, das Drangsalieren von Journalisten, das brutale Vorgehen gegen die Kurden können nicht gerechtfertigt werden. Sie verdienen Kritik. Gleichzeitig muss die EU sich die Frage stellen, ob der Abbruch von Verhandlungen ihren Zielen und Interessen im Verhältnis zur Türkei wirklich dient. Europa ist drauf angewiesen, auch weiterhin mit Ankara zusammenzuarbeiten: in der Flüchtlingskrise, zur Beendigung des Krieges in Syrien und im Kampf gegen den IS. Viel wichtiger aber ist: Es bleibt unser Anliegen, die Kräfte der Demokratie in der Türkei zu stärken. Jetzt, da Erdogan immer weiter in die Autokratie steuert, braucht es Schadensbegrenzung.

Die türkische Zivilgesellschaft lebt

Es gibt immer noch Entwicklungen und Signale, die Anlass zur Hoffnung geben. Die türkische Zivilgesellschaft lebt: In der vergangenen Woche brachten die anhaltenden Proteste Präsident Erdogan dazu, den umstrittenen Gesetzentwurf zum Sexualstrafrecht zurückzunehmen, den das Parlament schon in erster Lesung gebilligt hatte. Und in Zypern, wo der Konflikt zwischen den beiden Landesteilen die EU-Beitrittsverhandlungen seit Jahren belastet, gibt es echte Fortschritte für eine friedliche Einigung, Ankara hat sich hier konstruktiv gezeigt.

Vor allem sollte den Strassburger Parlamentariern zu denken geben, dass scharfe Kritik an der EP-Resolution nicht nur vom Präsidenten Erdogan kam, sondern auch von seinen Gegnern. Erdogans Kritiker, die säkularen Kräfte, die türkische Zivilgesellschaft sehen sich durch den Isolationskurs nicht gestärkt, sondern bedroht.

In den elf Jahren seit Beginn der Beitrittsverhandlungen hat die Türkei sich von einem Land, dessen Menschen in der Mehrheit begeistert nach Europa strebten, zu einem Land der Europaskeptiker entwickelt. Diese Entfremdung hat viele Gründe. Auch die EU hat ihren Anteil daran.

Europa muss es darum gehen, die demokratischen, säkularen Kräfte so gut es geht zu unterstützen. Das geschieht nicht durch Ausgrenzung. Die Beitrittsverhandlungen, so unrealistisch ihr Ziel im Moment ist, bedeuten Kontakt und Austausch, Auseinandersetzung und Streit. Wenn wir sie nicht mehr führen, verlieren wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und zu überzeugen. Die EU ist es den Türken, die an Europa glauben und auf Europa setzen, schuldig, den Prozess fortzusetzen.