Bis Ende 2020 EU und Großbritannien einigen sich auf Brexit-Übergangszeit

Die Europäische Union und Großbritannien haben eine Übergangszeit nach dem EU-Austritt des Landes im März 2019 vereinbart. Einem Vertragsentwurf zufolge endet die Übergangsphase "am 31. Dezember 2020".

Die Vereinbarung gilt als besonders wichtig für Unternehmen und Bürger, um die Folgen des Brexits abzufedern:

In der Zeit soll Großbritannien sich weiter an alle EU-Regeln halten und auch finanzielle Beiträge wie bisher nach Brüssel überweisen.

Dafür behält das Land den Zugang zum EU-Binnenmarkt und bleibt Teil der Zollunion.

In diesem Zeitraum soll auch geklärt werden, wie die langfristige Partnerschaft zwischen beiden Seiten aussehen soll.

Strittig war in den Verhandlungen, die sich am Wochenende bis spät in die Nacht hinzogen, wie man nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermeiden kann. Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen dem Kompromiss auf dem Gipfel Ende der Woche zustimmen.