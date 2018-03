Abhängigkeit von Putin Europas Russland-Dilemma

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die Außenminister der EU versuchten, entschlossen zu wirken. "Scharf" verurteile man den Angriff auf Sergej Skripal und seine Tochter Julia, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärujng. "Extrem ernst" nehme man die Auffassung der britischen Regierung, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Attentat auf den Ex-Spion im englischen Salisbury verantwortlich sei. Die EU sei "geschockt" angesichts des ersten offensiven Einsatzes eines militärischen Nervenkampfstoffs auf europäischem Boden seit mehr als 70 Jahren. Der Einsatz von Chemiewaffen, egal warum und durch wen, sei "komplett unakzeptabel" und "eine Bedrohung unserer aller Sicherheit".

Mindestens ebenso interessant ist jedoch, was in dem Statement nicht steht: Die EU macht sich nicht zu eigen, dass die Russen wahrscheinlich verantwortlich sind - sondern schreibt diese Meinung ausdrücklich der britischen Regierung zu. Damit fällt die Erklärung der EU hinter jene zurück, die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump erst am vergangenen Donnerstag gemeinsam veröffentlicht hatten.

Auch von konkreten Schritten, etwa von neuen Sanktionen, ist keine Rede. Der Grund, so heißt es aus Diplomatenkreisen, sei simpel: Der britische Außenminister Boris Johnson habe derartige Schritte beim Treffen mit seinen Kollegen nicht verlangt. Das aber könnte auch daran liegen, dass die restliche EU wahrscheinlich nicht zu derartigen Schritten bereit wäre - denn mit der Einigkeit im Umgang mit Russland ist es nicht weit her, und Russlands Präsident Wladimir Putin weiß das.

Im Video: Russischer Nervengift-Entwickler: "Natürlich bestreitet der Kreml"

Video REUTERS

So hat sich etwa der deutsche Außenminister Heiko Maas vor dem Treffen klar positioniert: Alles deute darauf hin, dass es "keine alternative plausible Erklärung dafür gibt, dass eine Mitverantwortung der russischen Seite besteht", sagte der SPD-Mann. Manche seiner Kollegen aber sind offenbar anderer Meinung. So soll unter anderem Griechenland ein schärferes Statement verhindert haben. Ein Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes der EU erklärte derweil, eine Debatte über Sanktionen käme verfrüht. Zumindest müsse man das Ergebnis der Untersuchung der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen abwarten.

DPA Polnischer Außenminister Jacek Czaputowicz, deutscher Amtskollege Heiko Maas

Auffallend ist, dass die EU bei anderen Regierungen weniger zurückhaltend ist. Nur anderthalb Stunden nach ihrer Salisbury-Erklärung verkündeten die Außenminister Sanktionen gegen vier weitere Angehörige des syrischen Regimes - wegen deren "Rolle bei der Entwicklung und beim Einsatz von Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung". Damit seien nunmehr 261 Personen von Einreiseverboten und dem Einfrieren von Vermögenswerten betroffen.

Russland aber ist der Hauptverbündete des Assad-Regimes und beteiligt sich auch aktiv am syrischen Bürgerkrieg. "Diejenigen, die das dortige Regime unterstützen, müssen sich ernsthaft die Frage gefallen lassen, inwieweit sie dort Mitverantwortung übernehmen", bemerkte Außenminister Maas.

Doch eine Ausweitung der Syrien-Sanktionen auf Moskau oder aber neue Strafmaßnahmen wegen des Salisbury-Anschlags stehen derzeit nicht zur Debatte. Allenfalls, so glauben EU-Diplomaten, könnte das Attentat dazu führen, dass die bereits bestehenden EU-Sanktionen gegen Moskau wegen der Annexion der Krim und der Militärintervention in der Ostukraine nicht aufgehoben werden. Denn an dieser Stelle wackelte die Front der EU zuletzt bedenklich.

EU hängt von russischen Energielieferungen ab

Ein Grund: Anders als Syrien spielt Russland für die EU etwa in Sachen Energiewirtschaft eine Schlüsselrolle. So ist Moskau mit Abstand Europas wichtigster Erdgas- und Rohöllieferant und jeweils für rund 30 Prozent der Importe verantwortlich.

Ein weiterer Grund dürfte der Brexit sein. Zwar betonen Brüsseler Politiker und Diplomaten offiziell, dass der anstehende Austritt der Briten keine Rolle bei der Chemiewaffen-Frage spiele. Hinter vorgehaltener Hand aber heißt es auch, dass der Brexit die Lage natürlich erschwere. Der Wille der Briten, die EU um Beistand zu bitten, sei dadurch ebenso geschwächt wie die Bereitschaft der EU, für London ihre wirtschaftlichen Interessen zu gefährden.

Zumal es wirtschaftliche Interessen waren, welche die Briten überhaupt erst in ihre missliche Lage gebracht haben, wie Kritiker betonen: Die Londoner Finanzwelt habe dank der laschen britischen Regulierungen viele Milliarden aus Russland angelockt - und sei nun von Moskau abhängig. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen etwa sprach von "dubiosem Großkapital russischer Herkunft mit leichten Möglichkeiten der Geldwäsche" in London. Großbritannien solle seine "Politik der Offenheit korrigieren".

Doch auch in der internationalen Politik geht ohne Moskau wenig, wie beim Treffen der EU-Außenminister erneut deutlich wurde. Dort stand nicht nur der Salisbury-Anschlag, die Lage in Syrien und in der Ukraine auf der Tagesordnung, sondern auch die Nuklearprogramme Irans und Nordkoreas. Es gebe derzeit kaum etwas, stöhnt ein EU-Diplomat, bei dem Russland keine mehr oder weniger zentrale Rolle spiele.

"Russland wird ein schwieriger Partner bleiben", sagte Maas. "Aber Russland wird auch gebraucht, wenn es um die Lösung der großen internationalen Konflikte geht." Deshalb, so der Minister, "wollen wir im Dialog bleiben".

Zusammengefasst: Die EU-Außenminister haben nach dem Giftgas-Anschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien ihre Solidarität mit London erklärt. Doch das Statement der Europäer klingt zurückhaltend, Schuldzuweisungen oder gar konkrete Schritte gegen Moskau bleiben aus. Denn Europa ist nicht nur von Russlands Energielieferungen abhängig, sondern zählt auch auf sein Wohlwollen in der internationalen Politik.