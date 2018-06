Erweiterung der Union EU will Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien

Grundsätzlich haben die EU-Staaten der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der Balkanländer Albanien und Mazedonien zugestimmt.

Die Länder müssen aber Reformfortschritte nachweisen, bevor dann Ende kommenden Jahres die ersten Gespräche beginnen könnten, wie Diplomaten am Dienstag nach Verhandlungen der Europaminister in Luxemburg berichteten.

Zuvor hatte der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev an die Staats- und Regierungschefs appelliert, den Verhandlungen zuzustimmen. "Das wäre die Anerkennung der bisherigen Reformen und gäbe einen Impuls für weitere Reformen", schrieb der Spitzenpolitiker in einem am Dienstag in Skopje veröffentlichten Brief. Außerdem habe die Umsetzung des Abkommens mit dem Nachbarn Griechenland über die Beilegung des jahrzehntelangen Namensstreits nur so eine Chance.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE.