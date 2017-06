Verteidigung EU-Fonds soll Rüstungsausgaben anschieben

Mit einem Verteidigungsfonds will die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten dazu bringen, stärker in Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten. Dafür will Brüssel bis 2020 insgesamt 590 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ab 2021 sollen jährlich 5,5 Milliarden Euro fließen, schlug die EU-Kommission vor.

Mit dem Verteidigungsfonds sollen gemeinsame Anschaffungen angeschoben und Geld effizienter eingesetzt werden. Bereits in diesem Jahr sollen aus dem Topf erste Forschungsprojekte finanziert werden. Gefüllt werden soll der Fonds zunächst aus dem laufenden EU-Haushalt.

"In ganz Europa machen sich die Menschen Sorgen über ihre Sicherheit und die ihrer Kinder. Wir müssen in diesem Bereich mehr tun und besser werden", sagte der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen.

Mangelnde Zusammenarbeit

Mangelnde Koordinierung der Staaten bei der Verteidigung gilt schon länger als Kostentreiber. In Europa seien 178 verschiedene Waffensysteme in Gebrauch, in den USA nur 30, rechnet die EU-Kommission vor. Durch die bessere Rüstungszusammenarbeit könnten die Mitgliedsstaaten laut EU-Kommission bis zu 30 Prozent der jährlichen Verteidigungsausgaben einsparen. Der Mangel an Kooperation kostet demnach pro Jahr zwischen 25 und 100 Milliarden Euro. Das Beschaffungswesen laufe den EU-Angaben zufolge zu 80 Prozent auf nationaler Ebene, Forschung und Technologie zu 90 Prozent.

Der sogenannte Europäische Verteidigungsfonds soll nun gemeinsame Forschungsprojekte etwa zu Elektronik, Robotik oder verschlüsselter Software fördern. Insgesamt sind dafür 90 Millionen Euro bis 2019 vorgesehen. Ab 2021 möchte die EU-Kommission 500 Millionen Euro jährlich einplanen - allerdings braucht sie dafür die Unterstützung der EU-Staaten und des Europaparlaments in den Verhandlungen über die mehrjährige Finanzplanung.

Investitionen in Drohnen und Satelliten

Für die Entwicklung konkreter Produkte wie Drohnen oder von Technik zur Satellitenkommunikation soll es EU-Zuschüsse geben. Für EU-Staaten, die bei der Beschaffung stärker zusammenarbeiten wollen, sind finanzielle Anreize geplant. Für diese beiden Teilbereiche plant die EU-Kommission mit 500 Millionen Euro bis 2020 und danach eine Milliarde Euro jährlich. Dies soll auf die Dauer nationale Investitionen von fünf Milliarden Euro pro Jahr anschieben.

Den Auftrag für die Entwicklung des Fonds hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs der EU-Kommission im Dezember erteilt. Die Behörde stellte außerdem ein Ideenpapier vor, mit dem sie eine Debatte über das angepeilte Ausmaß der Verteidigungs-Zusammenarbeit der EU-Staaten auf den Weg bringen wollte.