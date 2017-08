Europa Freiheit soll Europas Exportschlager werden

Einen Überblick finden Sie hier. Wo steht Deutschland: bei der Integration von Flüchtlingen, dem Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit? Wir wollen es herausfinden - und berichten in sieben Themenwochen über Deutschland im Wahljahr 2017.

Wann immer ich pakistanische Flüchtlinge treffe und sie feststellen, dass ich ihre Sprache spreche, sagen sie: "Bruder, wir wollen in Europa leben. Kannst du uns helfen?" Ich frage zurück: "Warum seid ihr geflüchtet?" In den meisten Fällen erzählen sie von Verfolgung und Bedrohung. Aber manchmal sagen sie: "Ach, Bruder, du weißt doch, wie es ist: kein Strom, keine Arbeit, kein Geld."

Ich kann diese Menschen sehr gut verstehen. Vier Jahre lang habe ich in Pakistan gelebt, ein sehr gutes Leben, weil ich als Auslandskorrespondent zu einer privilegierten Schicht gehörte. Die Masse aber lebt ohne Kranken- und Rentenversicherung. Es fehlt an grundlegenden Dingen wie sauberem Trinkwasser. Hinzu kommen Repressionen und geringe Aufstiegschancen, erst recht, wenn man zu einer religiösen oder ethnischen Minderheit gehört. Viele Menschen leben in Verhältnissen, die man als Leibeigenschaft bezeichnen kann.

Menschen flüchten nicht, weil sie von irgendwelchen Sozialleistungen gehört haben. Sie wollen keine Almosen, wollen nicht ausgehalten werden. Sie kommen nach Europa, weil sie ahnen, dass sie hier Freiheiten haben, die Aussicht, selbst für ihr Auskommen zu sorgen, und ihre Kinder die Chance auf gute Bildung und damit auf ein besseres Leben erhalten. Sicher, man vernimmt auch anti-westliche Töne, ein Nachplappern dessen, was so manche Führungsfigur von sich gibt. Aber gäbe es die Chance, nach Europa zu ziehen, würden sehr viele sofort die Koffer packen. Sie würden es nicht leichtfertig tun, sondern wenn es für sie um sehr viel geht. Niemand verlässt seine Heimat einfach so.

Nicht nur dort, wo Krieg herrscht, hat Europa als Fluchtziel große Anziehungskraft. Eine schlechte Regierung, Korruption, die Verfolgung von Minderheiten sind nachvollziehbare Gründe, um seine Heimat zu verlassen. Bildung, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Achtung von Menschenrechten, sozialer Ausgleich und kulturelle Vielfalt - dafür steht Europa.

Und deshalb bleibt Europa für viele Menschen weltweit ein Ort der Hoffnung. Dagegen helfen kein Einmauern und kein Abschotten. Wenn es legal nicht geht, werden diese Menschen es auf illegalem Wege versuchen. Wer ihre Situation kennt, wird das erkennen.

Es gibt nur einen anständigen Weg, um mit dieser Bewegung umzugehen: Wir müssen ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass es den Menschen in den Ländern, aus denen sie stammen, besser geht. Dass dort Korruption bekämpft wird, dass vernünftige Schulen existieren, dass es ein vernünftiges Steuersystem gibt, dass in Stromnetze statt in Atomwaffen investiert wird.

Wir können nicht die Probleme anderer Länder lösen, aber wir können Rat geben und Druck ausüben. Wir können aufhören, Geschäfte mit Autokraten und Diktatoren zu machen oder sie zu stützen, weil uns ihre Politik gerade in den Kram passt.

Stattdessen müssen wir Staats- und Regierungschefs jener Länder deutlich sagen: Wie ihr mit Andersdenkenden, Andersglaubenden, Andersliebenden oder Minderheiten umgeht, ist nicht eure "innere Angelegenheit", wie ihr behauptet. Im Gegenteil: Wir werden uns mehr denn je einmischen. Menschenrechtsverletzungen sind niemals demokratisch legitimiert, auch wenn ihr von einer Mehrheit gewählt wurdet, denn über Menschenrechte kann man nicht abstimmen. Wenn ihr nicht in Schulen, Trinkwasser- und Energieversorgung investiert, gibt es mit uns keinen Handel. Wir müssen Politiker, deren Wirken dazu führt, dass Menschen flüchten, beschämen, nicht belohnen.

Es geht nicht darum, anderen unsere Kultur aufzuzwängen, nicht um irgendeine "Leitkultur". Es geht darum, mehr denn je auf die Einhaltung von Grundrechten zu pochen und "good governance", gutes Regieren, zu verlangen.

Eine Frau in Pakistan, der eine außereheliche Beziehung zur Last gelegt wird und die nun eine harte Strafe fürchten muss, sehnt sich nicht nach westlicher Kultur. Sie will ein Grundrecht auf Leben. Es geht um Grundbedürfnisse. Kein Land der Welt ist so arm, dass diese nicht befriedigt werden könnten. Aber es gibt viele Länder mit so gierigen, selbstsüchtigen, menschenverachtenden Politikern und mit so schlechten Gesetzen, dass Millionen Menschen das Nötigste zum Leben fehlt.

Wenn wir uns für universelle Werte einsetzen, ist das kein Kulturimperialismus. Es ist das Einfordern von zivilisatorischen Mindeststandards. Europa ist weit mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft, die einst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um nationale Gegensätze zu überwinden. Sie ist eine Gemeinschaft, die auf Werten wie Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenrechte basiert und Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit garantiert. Es scheint in Vergessenheit geraten zu sein, wie gut wir es haben. Wir sollten diese Werte selbstbewusst vertreten. Heute mehr denn je.