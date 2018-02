Utopien für Europa Freude! Schöner! Götterfunken!

Zum Autor Gerlind Klemens André Wilkens, Jahrgang 1963, arbeitete nach seinem Politikstudium viele Jahre im europäischen Ausland - u.a. für die Soros Stiftung und die Europäische Kommission. 2017 erschien sein Buch "Der diskrete Charme der Bürokratie. Gute Nachrichten aus Europa" im S. Fischer Verlag.

Wir leben im europäischen Imperfekt. Und während die Politiker und ihre Bürokraten sich mit der komplizierten Mechanik der Krisenbewältigung rumschlugen, haben sie das Feld für die großen Ansagen den Leuten mit den einfachen Sprüchen von vorgestern überlassen.

Es zeigt sich: Utopien sind nicht statisch. Wir brauchen ein Utopie-Upgrade für Europa, das begeistert, das uns die Richtung in die Zukunft weist, damit diese nicht ein lauwarmer Aufguss der Vergangenheit wird. Wir brauchen eine Utopie für das Europa des 21. Jahrhunderts.

Hier sind meine fünf Eurovisionen:

Erstens: Teilen macht Europa glücklich

Teilen macht uns stark, besser und glücklicher. Teilen ist in. Teilen ist das Geschäftsmodell, das uns bisher am meisten gebracht hat. Neben Kohle, Stahl, Landwirtschaft, Handel und Währung werden wir Vertrauen, Selbstbewusstsein, Wohlstand, Kreativität, aber auch Flüchtlinge, Krisen und Sicherheit teilen. Wir können nationale Armeen, Geheimdienste und Grenztruppen abschaffen und durch eine gemeinsame europäische Armee, einen europäischen Geheimdienst und gemeinsame europäische Grenztruppen ersetzen. Auch die zigtausend nationalen Botschaften überall in der Welt kann man durch europäische Botschaften ersetzen. Von den Deutschen kann man sich den Länderfinanzausgleich abgucken und in verbesserter Version für Europa übernehmen. Von Skandinavien kann man lernen, wie man Menschen durch das faire Teilen von Wohlstand glücklich macht. Glück und Wohlstand für alle Europäer ist ein Versprechen, das uns gegen die neonationalen Populisten wappnen sollte.

Zweitens: Fairer Wohlstand für alle

Es lebt sich gut in Europa. Aber das gilt längst nicht für alle. Auch in Europa wächst die Ungleichheit. Statt uns aber mit Lohn- und Steuerdumping gegenseitig das Leben schwer zu machen, sollten wir uns das Ziel setzen, Wohlstand für alle Europäer zu schaffen. Es gibt die Idee des europäischen Bürgereinkommens, das über die digitale Revolution und ihre Roboter und deren faire Besteuerung finanziert wird. Das Einkommen steigt in dem Maße, wie die Produktivität von Maschinen steigt. Das ist die digitale Dividende für alle. Gleichzeitig wird das Maximaleinkommen in der Gesellschaft auf das Zehnfache des Durchschnittseinkommens begrenzt. Alles, was darüber hinausgeht, wird zu 100 Prozent versteuert und kommt der Gemeinschaft zugute. Wollen Manager mehr verdienen, müssen sie ihre Mitarbeiter besser bezahlen. So wird Gerechtigkeit in Europa gemacht.

Drittens: Ein Airbus für europäische Öffentlichkeit

Für das Europa der Zukunft brauchen wir eine europäische Öffentlichkeit, die Menschen verbindet und nationale Filterblasen aufbricht. Um hier in Fahrt zu kommen, sollten wir im ganz großen Stil in europäische Medien mit utopischen Übersetzungstechnologien investieren. Es ist Zeit für eine europäische ARD, eine europäische "Le Monde" und ein europäisches Facebook. Wir haben vor fast 50 Jahren mit Airbus gezeigt, wie man Utopien mit Industriepolitik umsetzt. Let's do it again. Eine funktionierende europäische Öffentlichkeit ist in Zeiten von digitaler Wahlmanipulation und Fake-News-Industrie mindestens so wichtig wie es das europäische Fliegen damals war, wahrscheinlich sehr viel wichtiger.

Viertens: Europa für alle

Wenn es einfach geht, sollten wir den Mut zur Einfachheit haben. So wie beim Erasmus-Programm. Das Erasmus-Prinzip, also Menschen supranational zusammenzubringen, sollten wir so weit ausweiten wie möglich. Jeder europäische Student sollte mindestens ein Semester seines Studiums in einem anderen europäischen Land verbringen, sonst gibt es keinen ordentlichen Abschluss. Bei Schülern, Lehrlingen und Journalisten sollte es Ähnliches geben, auch für Menschen, die mal eine Auszeit in Europa brauchen. Das kostet Geld, aber dafür haben wir ja die Armeen und Geheimdienste aller Länder vereinigt und viel Geld gespart. Das wird jetzt hier bürgernah angelegt. Jeder soll es sich leisten können, andere Europäer zu treffen, Geschichten zu erleben, Freunde zu finden und Liebhaber. Nicht nur digital. Neben dem Europäisierungseffekt ist das ja auch ein kleines Konjunkturprogramm für die europäische Verkehrs- und Tourismusindustrie.

Fünftens: Ein echter Feiertag

Europa ist wunderbar. Das muss man öfter mal sagen. Europa ist schön, friedlich, sexy, unvollendet. Menschen leben hier gut und gerne. Viel mehr Leute wollen hier leben als weggehen. Das war nicht immer so. Wir sollten Europa und die Europäische Union mehr feiern. Denn wir haben viel geschafft. Deshalb sollten wir einen europäischen Feiertag einführen, an dem ordentlich zusammen gefeiert wird und an dem natürlich ganz Europa gleichzeitig frei hat.

Das ist alles nur ein Anfang. Manches davon wird vielleicht verrückt oder, anders formuliert, utopisch erscheinen. So wie die Ideen von Monet und Schumann in den Fünfzigerjahren. Gut so. Die nächste Bundesregierung sollte sich mehr Utopie zutrauen und damit den europäischen Götterfunken wieder ordentlich anfachen. Nur das Erbe der Fünfzigerjahre zu verwalten - dafür ist es zu spät.