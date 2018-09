Spitzenkandidat bei Europawahl CSU-Vize Weber will EU-Kommissionschef Juncker nachfolgen

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament (EVP) Manfred Weber wird sich für den Posten des Spitzenkandidaten seiner Parteienfamilie für die Europawahl im kommenden Mai bewerben. Eine entsprechende Erklärung will Weber nach Informationen des SPIEGEL am Mittwochvormittag zunächst in der Fraktionssitzung in Brüssel und dann um 12.45 Uhr vor der Presse abgeben.

In diesem Sinne wurden am Dienstag mehrere Mitarbeiter der Fraktion und Spitzenpolitiker unterrichtet. Ebenfalls am Dienstag holte sich Weber dafür die Unterstützung des CSU-Präsidiums. Eine offizielle Bestätigung des Schrittes, der lange erwartet worden war, war am Dienstagabend zunächst nicht zu erhalten.

Weber, der auch stellvertretender CSU-Chef ist, ist damit der erste Bewerber, der seinen Hut für die Kandidatur in den Ring wirft. Andere Bewerber der EVP können sich noch bis Mitte Oktober melden, die Entscheidung fällt dann beim EVP-Parteitag Anfang November in Helsinki. Die anderen Parteien wollen ihre Spitzenkandidaten erst später küren.

Angela Merkel gab nach SPIEGEL-Informationen ihr "Okay"

Weber will damit die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker antreten, der nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert. Seit den Europawahlen 2014 ist die Wahrscheinlichkeit, dass der siegreiche Spitzenkandidat auch Kommissionschef wird, deutlich gestiegen. Einen entsprechenden Zusammenhang sehen die europäischen Verträge vor. Zudem gilt es als wahrscheinlich, dass die EVP als stärkste Partei aus den Wahlen hervorgeht.

REUTERS Jean-Claude Juncker

Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hatte sich Weber Dienstag vor einer Woche das Okay von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für seine Bewerbung geholt. Merkel gilt nicht als begeisterte Anhängerin des Spitzenkandidatenprinzips. Zudem kommt eine Festlegung bei europäischen Toppersonalien für die deutsche Kanzlerin zur Unzeit. Im kommenden Jahr steht nicht nur der Kommissionschef zur Neubesetzung an, sondern beispielsweise auch die Nachfolge des Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi.

Die Chancen für Bundesbankchef Jens Weidmann, den gerade konservative Unionsleute gern an der Bankspitze sähen, gehen gegen Null, wenn es bereits einen deutschen Kommissionschef geben sollte. Nach Information des SPIEGEL will Weber am kommenden Montag an der Sitzung der CDU-Führungsgremien teilnehmen, die die Personalie abnicken sollen.

Weber gehört zum gemäßigteren, europafreundlichen CSU-Flügel. Für einen Europapolitiker ist er in der Partei sehr beliebt. Im Flüchtlingsstreit mit der Kanzlerin versuchte er früh, seine Parteifreude zum Einlenken zu bewegen. CSU-Chef Horst Seehofer hat der Personalie längst grünes Licht gegeben.