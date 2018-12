Europawahl 2019 Timmermans ist Spitzenkandidat der Sozialdemokraten

Seine Kandidatur hatte er bereits im Oktober bekannt gegeben, Anfang November hatte sich zudem sein einziger innerparteilicher Mitbewerber Maros Sefcovic aus dem Rennen zurückgezogen. Jetzt haben die Europäischen Sozialdemokraten den früheren niederländischen Außenminister Frans Timmermans offiziell zum Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 bestimmt. Die rund 1000 Delegierten eines Parteitags in Lissabon bestätigten ihn per Akklamation.

Der 57-Jährige ist Vizepräsident der EU-Kommission und will dem Luxemburger Jean-Claude Juncker als Chef der Behörde nachfolgen. Damit ist er Rivale des CSU-Politikers Manfred Weber, der den Posten für die Europäische Volkspartei (EVP) erobern will.

SPD-Chefin Andrea Nahles beglückwünschte Timmermans auf Twitter und schrieb: "Europa ist am Scheideweg. Bewegen wir uns auf größere Solidarität zu oder auf 'unsere Nation zuerst'? Wir Sozialdemokraten stehen zusammen, um für ein gerechteres und sozialeres Europa zu kämpfen. Viel steht auf dem Spiel."

Congratulations, @TimmermansEU, our #eu2019 leading candidate. Europe is at a crossroads. Are we heading towards greater solidarity or towards „our nation first“? We as social democrats stand together to fight for a more just and social Europe. Much is at stake. #PESinLisbon

— Andrea Nahles (@AndreaNahlesSPD) 8. Dezember 2018