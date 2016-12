Evakuierung von Tausenden Syrern Busse treffen in Ost-Aleppo ein

Nach zweitägiger Unterbrechung läuft die Evakuierung Ost-Aleppos langsam wieder an. Unter Aufsicht des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes seien die ersten Busse in den zerstörten Ostteil der Stadt gefahren, um die restlichen dort ausharrenden Kämpfer und Zivilisten abzuholen, berichten die syrische Nachrichtenagentur Sana sowie der regimenahe libanesische TV-Sender Al-Majadin.

Die syrische Regierung hatte die am Donnerstag begonnene Evakuierungsaktion am Freitag ausgesetzt. Zahlreiche Bewohner harren seither bei Minusgraden in den zerbombten Stadtteilen aus. Die Vereinten Nationen schätzen, dass noch rund 30.000 Menschen in dem seit Monaten belagerten Osten Aleppos sind. Nach früheren Angaben des Roten Kreuzes könnte die Evakuierung des Stadtteils mehrere Tage dauern.

Rebellen und Regierung hatten sich am Samstag auf ein neues Abkommen geeinigt, das den Abzug der restlichen Kämpfer und Zivilisten aus dem umkämpften Stadtteil ermöglichen soll. Ein Teil der Menschen aus Ost-Aleppo soll in die Provinz Idlib gebracht werden, die großteils von radikalen Islamisten beherrscht wird. Der Rest soll in Stadtteile Aleppos ausweichen, die unter der Kontrolle der Regierung sind.

Dörfer nahe Aleppo ebenfalls vor Evakuierung

Wie ein Rebellenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden die Evakuierungsaktionen in Aleppo sowie in den Dörfern Fua und Kafraja, die von Rebellen belagert werden, miteinander verknüpft. In einem ersten Schritt sollen demnach 1250 Menschen aus Fua und die Hälfte der Menschen aus Aleppo herausgeholt werden. Als nächstes sollen dann 1250 Menschen aus Kafraja und die restlichen Menschen aus Aleppo folgen.

Zwar haben bereits Busse die Gegend um die von Rebellen belagerten schiitischen Dörfer Fua und Kafraja erreicht. Allerdings wird der Abtransport Verletzter derzeit durch islamistische Rebellen verhindert, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilt. Die früher unter dem Namen Al-Nusra-Front bekannte Rebellengruppe blockiere die Fahrt der Busse in die Provinz Idlib.

Milizen aus dem schiitischen Iran, die an der Seite der syrischen Armee kämpfen, hatten nach Angaben aus Regierungskreisen gefordert, dass im Gegenzug für die Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos auch die Blockade von Fua und Kafraja aufgehoben werden müsse.

Aleppo waren nach heftigen Luftangriffen in den vergangenen Wochen von syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands und des Irans fast vollständig erobert worden.

Das, was derzeit in Aleppo passiert, nehmen die Menschen dort eher als Vertreibung denn als Evakuierung wahr. "Ich wurde aus meiner Heimat geworfen", sagt ein Universitätsprofessor namens Mohammed, der zusammen mit mehr als 8000 weiteren Menschen eine der letzten Rebellen-Enklaven im Osten Aleppos verlassen konnte. Nun sitzt er frierend und erschöpft in der von Rebellen gehaltenen Stadt Chan al-Assal westlich von Aleppo - und sehnt sich schon zurück.

Tausende Zivilisten und Rebellenkämpfer sind von Donnerstagmorgen bis spät in die Nacht mit Bussen und Krankenwagen aus den zerstörten Stadtvierteln Aleppos nach Chan al-Assal gebracht worden, von wo aus sie in andere Teile der Provinz Aleppo und die Provinz Idlib weiterreisen sollen.

Der Abschied von Aleppo habe ihm das Herz gebrochen, sagt Mohammed, der sich zum Schutz vor der eisigen Kälte einen schwarzen Schal um den Kopf gewickelt hat. Vor der Abreise habe er ein letztes Mal in Aleppo gebetet "und dabei geweint".