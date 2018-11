Manfred Webers Europa-Wahlkampf Die CSU hat ein Problem - Orbán

Ein harter Schlagabtausch ist kaum zu erwarten, wenn Manfred Weber und Alexander Stubb in Helsinki aufeinander treffen. Am Mittwochabend debattieren der Deutsche und der Finne beim Parteitag der Europäischen Volkspartei (EVP) in Helsinki, bevor die 758 Delegierten einen von beiden am Donnerstag zum Spitzenkandidaten für die Europawahl küren. In den meisten Punkten sind keine größeren Unterschiede zwischen dem CSU-Mann und dem skandinavischen Konservativen zu erwarten - bis auf einen: den Umgang mit Ungarns Fidesz.

Die Partei des zunehmend autokratisch regierenden Regierungschefs Viktor Orbán spaltet die EVP seit Monaten: Manche setzen auf Dialog, andere würden die Orbán-Truppe am liebsten herauswerfen. Im September trat der Zwist offen zutage, als das EU-Parlament für ein Strafverfahren gegen Ungarn stimmte - und die CSU-Abgeordneten sich gegen EVP-Fraktionschef Weber stellten.

Der Streit droht für Weber zur Belastung auf seinem geplanten Weg ins Amt des EU-Kommissionspräsidenten zu werden - und die EVP versucht auf ihrem Parteitag nun, die offene Flanke mit einer Resolution zu schließen. "Populistischer und nationalistischer Extremismus, Desinformation, Diskriminierung und die Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit stellen die größte Bedrohung von Freiheit und Demokratie in Europa seit dem Fall des Eisernen Vorhangs dar", heißt es in dem Papier, das der Parteitag am Mittwoch verabschiedete. Es gelte, die Rechtsstaatlichkeit, das Mehrparteiensystem, eine starke Zivilgesellschaft, unabhängige Medien, Religions- und Meinungsfreiheit zu schützen.

Namen nennt die Resolution nicht, doch sie liest sich wie eine punktgenaue Beschreibung dessen, was derzeit in Polen, Ungarn oder Rumänien vor sich geht - nur dass in Ungarn eben ein Mitglied der EVP-Parteienfamilie an der Macht ist.

Orbán wird zum Problem im EVP-Wahlkampf

Das Thema überschattet schon jetzt den Wahlkampf der EVP. Am Mittwochmittag wurden Stubb und Weber immer wieder danach gefragt, als sie ihre Runden durch die Parteitagshallen drehten. "Es gibt keinen Rabatt auf die Grundwerte der EVP", sagte Weber in die Fernsehkameras, ohne freilich einen Ausschluss Orbáns zu fordern.

Stubb dagegen hat die Frage nach der Fidesz-Mitgliedschaft gleich beim Start seiner Kampagne in den Mittelpunkt gestellt. Er schlägt ein mehrstufiges Verfahren vor, an dessen Ende auch ein Ausschluss der Fidesz aus der EVP stehen könnte - sollte Orbán sich nicht an die in der EVP vereinbarten Werte halten. Stubb setzt darauf, dass Abgeordnete, die die Fidesz-Mitgliedschaft in der EVP kritisch sehen - also etwa solche aus den Benelux-Ländern oder den Niederlanden - ihn am Ende unterstützen.

Der Finne hat früh erkannt, dass Weber hier einen schwachen Punkt hat. Der CSU-Mann hat zwar im EU-Parlament als einziger Christsozialer für das Rechtstaatsverfahren gegen Ungarn gestimmt. Ansonsten aber behandelt er Orbán und dessen Fidesz überaus pfleglich. Der Dank dafür ist ihm sicher: Der Ungar hat sich in der Frage der Spitzenkandidatur für Weber ausgesprochen, so dass er bei der Wahl am Donnerstag die Stimmen der Fidesz-Delegierten einheimsen dürfte.

"Eine Ehre, Sie in der EVP-Familie zu haben"

Auch auf Twitter zeigt sich Weber hocherfreut über die Hilfe der ungarischen Parteifreunde. So veröffentlichte der Fidesz-Abgeordnete Ádám Kósa ein Video, in dem er Weber dafür pries, "an die Christenheit und die christliche Demokratie" zu glauben. Dazu muss man wissen, dass die "christliche Demokratie" nach Orbáns Vorstellung die derzeit in der EU herrschende liberale Demokratie beseitigen soll. Webers Antwort auf Kósas Video: "Es ist eine Ehre, Sie in der EVP-Familie zu haben."

In vielen anderen EVP-Mitgliedsparteien bis weit hinein in die CDU aber wird die Fidesz-Hilfe für Weber eher als Problem wahrgenommen, das bei der Europawahl durchaus Wähler vergraulen konnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa greift die EVP schon länger wegen ihres Mitglieds Orbán an und dürfte die Tonlage im Europawahlkampf noch verschärfen.

Das gilt auch für den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten. Frans Timmermans ist als Vizepräsident der EU-Kommission für die Rechtstaatlichkeit zuständig und treibt das Verfahren gegen Polen voran. Kaum war er zum Spitzenkandidaten ernannt, schlug er Weber das Orbán-Problem um die Ohren. "Die Konservativen sind eindeutig keine verlässlichen Partner mehr im Kampf gegen die dunklen Kräfte, die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität in Europa untergraben wollen", sagte Timmermans.

Jetzt rächt sich, dass eine Grundsatzdebatte, die EVP-Chef Joseph Daul Mitte Oktober vor dem EU-Gipfel angesetzt hatte, kein Ergebnis in der verfahrenen Angelegenheit gebracht hatte. Zwar fand unter anderem Kanzlerin Angela Merkel damals deutliche Worte gegen Orbán. Doch ein Ausschluss stehe nicht zur Debatte - das hatte Daul schon zu Beginn der Sitzung klar gemacht.

Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Einen freiwilligen Austritt hat Orbán ausgeschlossen, und ein Rauswurf der Fidesz müsste von sieben EVP-Mitgliedsparteien aus fünf verschiedenen Ländern beantragt werden. Bisher liegt kein einziger Antrag vor.