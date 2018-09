Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn Orbán stellt EVP vor Zerreißprobe

Die Europäische Volkspartei gerät zunehmend unter Zugzwang, ihr heikles Verhältnis zu Ungarns Regierungschef Viktor Orbán endlich grundsätzlich zu klären. Anlass ist eine Abstimmung über einen Bericht des Innenausschusses im Europaparlament, der empfiehlt, gegen Ungarn ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags einzuleiten.

Im Extremfall könnte Ungarn damit seine Stimmrechte in der EU verlieren.

In dem Bericht weist die grüne Abgeordnete Judith Sargentini zahlreiche Verstöße Ungarns gegen rechtsstaatliche Prinzipien nach, etwa Orbáns NGO-Gesetze, mit denen er auch die Central European University des ungarisch-amerikanischen Milliardärs George Soros gängelt.

"Man kann nicht gleichzeitig Merkel und Orbán unterstützen"

Damit die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit am kommenden Mittwoch in Straßburg erreicht wird, müssten auch viele Abgeordnete von der EVP zustimmen - der Orbáns Fidesz-Partei angehört.

Die Abstimmung wird damit zu einer Bewährungsprobe für EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU), der als Spitzenkandidat bei der Europawahl antreten - und EU-Kommissionspräsident werden will. Einerseits setzt Weber auf die Unterstützung Orbáns beim EVP-Nominierungsparteitag Anfang November in Helsinki. Andererseits kann er sich kaum leisten, ihn weiterhin in den eigenen Reihen gewähren zu lassen. Immerhin will Weber gegen den wachsenden Populismus in Europa in den Wahlkampf ziehen.

Diesen Widerspruch hatte wohl auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Dialog mit Bürgern am Donnerstagabend in Luxemburg im Sinn. "Man kann nicht gleichzeitig Merkel und Orbán unterstützen", sagte er.

Macron trifft damit die Stimmung vieler in der EVP. Mehr noch: Er zielt mit solchen Äußerungen darauf, einzelne Abgeordnete oder ganze nationale Gruppierungen aus der EVP wegzulocken, die Orbán und die Mitgliedschaft von dessen Partei kritisch sehen.

Eine geschrumpfte EVP wäre für Macron der beste Ausgangspunkt, um mit seiner En-Marche-Bewegung nach der Wahl im Europaparlament eine größere Rolle zu spielen - und beispielsweise Weber als Kommissonschef zu verhindern.

EVP-Mitgliedsparteien drängen auf Ausschluss von Fidesz

In der EVP sinkt beinahe täglich die Zahl derer, die für Orbán weiterhin den Kopf hinhalten wollen. "Der Frust über Orbán ist bei uns riesig", sagt die CDU-Europaparlamentarierin Sabine Verheyen dem SPIEGEL. "Wenn der Bericht sachlich gut begründet ist, wird er in der EVP Unterstützer finden." Auch Frank Engel, EVP-Abgeordneter aus Luxemburg, macht klar, dass er sich in der Frage keinem Fraktionszwang unterwerfen werde. "Die Abstimmung muss frei sein."

Darüber, ob es offiziell einen Fraktionszwang geben soll, will die Fraktion Dienstagabend entscheiden. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Abstimmung frei sein wird.

Gut möglich ist, dass die Debatte über das Abstimmungsverhalten der EVP im Europaparlament die Diskussion über einen Ausschluss von Fidesz aus dem EVP-Parteienverbund neu belebt. Auf einen solchen Schritt drängen etwa die EVP-Mitgliedsparteien in Luxemburg und den Niederlanden.

Der österreichische EVP-Parlamentarier Othmar Karas schlägt im Gespräch mit dem SPIEGEL vor, die Mitgliedschaft von Fidesz zumindest ruhen zu lassen, wenn es zu einem Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn kommen sollte. "Wir müssen innerhalb der EVP selbst Mechanismen schaffen, um überprüfen zu können, ob eine Mitgliedspartei unseren rechtstaatlichen Maßstäben gerecht wird", sagt er.