Faktenübersicht zur Explosion in New York Die Bombe im Schnellkochtopf

Die Angst vor einem verheerenden Attentat ist nach New York zurückgekehrt. Wenige Tage nachdem die Stadt mit ihren 8,4 Millionen Einwohnern der Anschläge vom 11. September 2001 gedachte, explodierte in Manhattans Ausgehviertel Chelsea eine Bombe.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen derzeit. Hier eine Übersicht, was bisher über die Explosion bekannt ist:

Was ist passiert?

An der 23. Straße zwischen der Sechsten und Siebten Avenue explodierte die Bombe, die in einer Mülltonne versteckt war. In der Nähe wurde ein ähnlicher zweiter Sprengsatz entdeckt, der jedoch nicht hochging. Sicherheitskräfte sprengten ihn am Montag kontrolliert. Auch am Bahnhof des Ortes Elizabeth im US-Bundesstaat New Jersey wurde nach Angaben der Bundespolizei FBI ein verdächtiges Paket mit mehreren Bomben entdeckt. Örtliche Medien sprachen von fünf Sprengsätzen. Ein Vertreter des US-Heimatschutzes sagte, zwischen Sprengsätzen in New York und New Jersey gebe es eine Verbindung.

Wie schwer wurden die Opfer verletzt?

"Wir können glücklich sein, dass es keine Toten gab", sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Alle 29 Verletzten konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Was muss man über den Ort der Detonation wissen?

Die Bombe explodierte in Chelsea, einem beliebten Ausgehviertel mit vielen Theatern, Restaurants, Bars und Cafés. Auf Twitter wiesen Nutzer darauf hin, dass es in Chelsea auch viele Gay-Klubs gibt. "Bitte kein zweites Orlando", schrieb ein Twitter-Nutzer. Er bezog sich damit auf das Attentat vom Juni, bei dem ein Mann in der Großstadt in Florida 50 Menschen in einem Nachtklub erschossen hatte.

Was ist über die Bombe bekannt?

Die Sprengsätze wurden offenbar aus einem verkabelten Schnellkochtopf gebaut. Die Bauart erinnert an den Anschlag auf den Boston-Marathon im April 2013 mit drei Toten und mehr als 260 Verletzten.

Wer ist für die Explosion verantwortlich?

Bis jetzt hat sich niemand bekannt. Die Ermittlungen deuten nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio vom Montag auf einen terroristischen Hintergrund hin. Gouverneur Andrew Cuomo sagte dem Sender CBS, es werde vermutet, dass es eine Verbindung ins Ausland gebe. Er hatte zuvor von einem "terroristischen Akt" gesprochen. Es gebe aber keine Verbindung zum internationalen Terrorismus. De Blasio sagte, die Explosion sei absichtlich ausgelöst worden.

Gibt es Verdächtige?

Die US-Polizei fandet mit einem Phantombild nach einem 28-Jährigen. Der in Afghanistan geborene Ahmad Khan Rahami werde im Zusammenhang mit der Explosion gesucht.

Zuvor waren fünf Personen gemeinsam von Kräften der Bundespolizei FBI und der New Yorker Polizei auf einer Brücke zwischen den Bezirken Staten Island und Brooklyn in Gewahrsam genommen worden, berichtete der Sender ABC. Es handele sich um Insassen eines Fahrzeugs, das bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden sei. Im Wageninneren seien Waffen gefunden worden, so die "New York Daily News". Eine verdächtige Person sei anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera identifiziert worden.

Die Bundespolizei FBI teilte lediglich mit, dass ein Fahrzeug angehalten worden sei. Die Ermittlungen liefen.

Wie kommentierten die Präsidentschaftskandidaten die Explosion?

Donald Trump meldete sich umgehend: "In unserer Welt und in unserem Land gehen schreckliche Dinge vor", sagte der Republikaner bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Colorado. Er wolle "tough und smart und wachsam" darauf reagieren - was auch immer das bedeutet.

Seine Rivalin Hillary Clinton reagierte natürlich auch, jedoch sachlicher und zurückhaltender. Sie verurteile die Anschläge, die anscheinend Terrorakte gewesen seien, teilte die Demokratin mit. Clinton hielt Trump Alarmismus vor. "Es ist immer weiser, auf Informationen zu warten, bevor man Schlussfolgerungen zieht."

Wie reagiert New York auf die Explosion?

Wegen der am Montag beginnenden Uno-Generaldebatte gibt es ohnehin massive Sicherheitsvorkehrungen in Manhattan. Rund 140 Staats- und Regierungschefs werden zu einem Gipfel über die Flüchtlingskrise erwartet.

Nach der Explosion in Manhattan versicherte Bürgermeister de Blasio, dass die Polizei und alle anderen Sicherheitsbehörden in voller Alarmbereitschaft seien - "besonders die Anti-Terror-Kräfte". Trotzdem sollten die Menschen nicht in Panik verfallen, mahnte Gouverneur Cuomo, der sich direkt an die New Yorker wandte: "Es gilt wie immer: Bleiben Sie ruhig und wachsam."

1000 Polizisten und Angehörigen der Nationalgarde sollten dafür sorgen, dass der Alltag nach dem Vorfall vom Samstagabend weitergehe und Anwohner sich sicher fühlen, sagte Cuomo.