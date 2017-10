In der Nähe der Basis F-18-Kampfjet bei Madrid abgestürzt

Ein F-18-Kampfjet ist auf einem Luftwaffenstützpunkt in einem Vorort von Madrid verunglückt. Laut einem Sprecher des spanischen Verteidigungsministeriums stürzte das Flugzeug bei einem Startmanöver ab. Der Pilot sei bei dem Absturz ums Leben gekommen, sagte der Sprecher.

Erst in der vergangenen Woche war ein Eurofighter der spanischen Luftwaffe bei einem Schauflug zum Nationalfeiertag abgestürzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Los Llanos in der Provinz Albacete. Der Pilot starb bei dem Absturz.

