Tarnkappen-Jet US-Militär meldet ersten F-35-Absturz

Die Streitkräfte der Vereinigen Staaten melden den Absturz einer Maschine vom Typ F-35. Es ist der erste Crash eines Tarnkappenjets dieses Typs seit Entwicklungsbeginn vor 17 Jahren.

Der Absturz ereignete sich demnach bereits am Freitag, in der Nähe einer Marine-Basis in South Carolina. Dem Piloten sei es gelungen, rechtzeitig den Auslöser des Schleudersitzes zu betätigen, und werde derzeit medizinisch untersucht, teilten die Streitkräfte mit.

REUTERS Absturzort in South Carolina (KENSLEY MINCEY CROSBY/via REUTERS)

Die F-35 gilt als das modernste Mehrzweckkampfflugzeug - und auch als das teuerste. Hersteller Lockheed Martin gibt den Stückpreis mit etwa 100 Millionen Dollar an. Die Entwicklungskosten der gesamten F-35-Reihe- dazu zählt unter anderem auch der Senkrechtstarter F-35B - summieren sich auf 1,5 Billionen Dollar.

Die F-35 gilt auch als Kandidat für die Ablösung der deutschen "Tornado"-Flieger. Allerdings halten manche Experten den Kampfjet für hochgradig anfällig für Pannen (mehr über die Kontroverse finden Sie hier).