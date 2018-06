Ein US-Kampfflugzeug ist vor der Küste Südjapans ins Meer abgestürzt, der Pilot konnte sich offenbar mit dem Schleudersitz retten und wurde geborgen.

Das in der südlichen Inselprovinz Okinawa stationierte Flugzeug vom Typ F-15 war am frühen Montagmorgen rund 80 Kilometer südlich der Provinzhauptstadt Naha aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt. Auf Okinawa ist mit rund 25.000 Soldaten das Gros der US-Streitkräfte in Japan stationiert.

Die USA sind Japans Schutzmacht. Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Unfällen des US-Militärs in der Region. Im Oktober war auf Okinawa ein Hubschrauber abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Viele Bewohner Okinawas kritisieren die hohe Lärmbelastung sowie Straftaten durch US-Soldaten und Unfälle.