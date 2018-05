Facebook-Chef in Paris Der Macron-Zuckerberg-Effekt

Wie es Mark Zuckerberg im Pariser Élysée-Palast erging, ließ sich aus seiner Körpersprache ablesen. Bei seiner Ankunft im schwarzen Mercedes-Van am Mittwochabend durchschritt der 34-jährige Facebook-Chef den Hof des französischen Präsidentenpalasts mit steifem Schritt und unbeweglicher Miene. Wie ein junger Militär, der zum Appell muss. Als er eine Stunde später zu seinem Van zurückkehrte, sprang er munter über die Palaststufen und lächelte. Wie ein jungdynamischer, aber trotzdem sympathischer Manager.

Was Zuckerberg an diesem Abend geschah, nennen heute viele Franzosen den Macron-Effekt. Was in etwa meint: Auch ohne konkrete Ergebnisse verändert dieser Präsident schlagartig die Stimmung. Für Zuckerberg kam der Macron-Effekt gerade richtig.

AP Zuckerberg bei seiner Ankunft im Palast

Zuvor hatte der Facebook-Chef nach einer Anhörung vor Europa-Parlamentariern in Brüssel viel Kritik geerntet. Zuckerberg hatte die Debatte nach vereinbarten eineinhalb Stunden abbrechen lassen. Das brachte ihm prompt den Vorwurf der Respektlosigkeit gegenüber dem Europa-Parlament ein. Auf viele Fragen der Abgeordneten ging er kaum ein. Im Nachhinein schien es, als wollte ihm kein Europäer glauben, was er in Brüssel behauptete: dass er nämlich seine Unternehmenskultur tatsächlich ändern und die Datensicherheit seiner Kunden verbessern wolle. In einer nicht-repräsentativen Internet-Umfrage des französischen "Figaro" vom Mittwoch gaben 96 Prozent von 4000 Teilnehmern an, Zuckerberg sei nicht vertrauenswürdig. Würden ihn die Europäer wie einen öffentlich Geächteten zurück ins Silicon Valley jagen?

Eben nicht. Dafür sorgte Emmanuel Macron, 40. Er erwies dem vermeintlichen Datenschutzverächter und Steuerflüchtling, der ein so wichtiger Wirtschaftsakteur ist, dann doch noch alle Ehren. Er stellte ihn für das große Gästefoto des Tages im Élysée-Palast sogar in die erste Reihe, gleich neben sich und den Präsidenten Ruandas, Paul Kagame. Da konnte man Zuckerberg unter Freunden sehen, nachdem er in Brüssel wie unter Feinden ausgesehen hatte.

Schließlich hatte Macron an diesem Tag nicht nur Zuckerberg, sondern ranghohe Vertreter der internationalen High-Tech-Gemeinde geladen: vom Uber-Chef über die IBM-Chefin bis zum chinesischen Tencent-Vertreter. Sie sollten darüber reden, was die Digitalisierung Gutes bewirken könne. "Tech for Good" nannte sich der Industrie-Gipfel unter Schirmherrschaft Macrons. Also forderte der Präsident die Industriellen wie Zuckerberg auf, über "soziale Probleme, Ungleichheit und Klimawandel" zu diskutieren. Zugleich warnte er seine Gäste, dass sie ihren Geschäftserfolg nicht dauerhaft fortsetzen könnten, ohne an die Gesellschaft zurückzuzahlen. "Es ist unmöglich, auf Geschenke zu zählen, wenn das Geschäft gut läuft", sagte Macron und spielte damit auf die geringen Steuerzahlungen US-amerikanischer Tech-Konzerne wie Facebook in Europa an.

Entscheidend aber waren für Macron nicht zurückliegende Versäumnisse, sondern was man gemeinsam besser machen könne. Und schon erschien Zuckerberg - in Brüssel noch der Angeklagte - wieder wie einer der großen Männer seiner Zeit. Denn nun traten Macron und Zuckerberg neben dem unbequemen, wenig demokratischen, aber umso erfolgreicheren, alten afrikanischen Staatsmann Kagame wie ein junges westliches Führungsduo auf, auf das sich Afrika und die Welt verlassen können.

AP Zuckerberg beim Verlassen des Palastes

Natürlich war das nur eine gut inszenierte politische Show. Aber eine Show mit echtem Anliegen: Denn welche Perspektive hat Europa, wenn es in Trump-Zeiten nicht versucht, das Silicon-Valley auf seine Seite zu holen? Würde das westliche Bündnis nicht noch mehr leiden? "Im Élysée-Palast gibt es kein Essen umsonst", scherzte Macron mit seinen milliardenschweren Gästen. Er erwarte im Gegenzug klare Zusagen. Vielleicht hatte ihm Zuckerberg am Abend schon eine gegeben, so gutgelaunt, wie er den Präsidenten verließ.

Der Macron-Effekt wäre dann doch nicht ergebnislos. Und der Westen wieder ein kleines bisschen heiler.