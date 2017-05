Inhaftierter Journalist in der Türkei Deutscher Generalkonsul darf Yücel wieder besuchen

Wochenlang hatte die Bundesregierung im Fall Deniz Yücel vergeblich an die Türkei appelliert, nun gibt es wieder Grund zur Hoffnung: Zum zweiten Mal erhält die deutsche Botschaft Zugang zu dem inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten. Der Besuch soll am Donnerstag stattfinden, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Ein Sprecher der Behörde begrüßte die Entscheidung. Sie bekräftigte zugleich die Forderung, Yücel freizulassen.

Der deutsche Generalkonsul in Istanbul, Georg Birgelen, hatte Yücel bisher nur einmal Anfang April im Gefängnis von Silivri besuchen können. Es gehe auch jetzt darum, sich ein Bild von den Haftbedingungen des "Welt"-Korrespondenten zu machen, hieß es aus dem Außenministerium.

Yücel sitzt seit Februar in der Türkei in Haft. Dem Journalisten werden wegen seiner Artikel Volksverhetzung und Terrorpropaganda vorgeworfen. Kritiker halten das Verfahren für politisch motiviert.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Yücel in einer Rede "Spionage" vorgeworfen und ihn als Agenten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) bezeichnet. Er schloss eine Auslieferung des Journalisten in seiner Amtszeit aus. Zuletzt hatte sich Yücel in einem Artikel in der "Welt" zur Wehr gesetzt und einen fairen Prozess gefordert: Dass Erdogan ihn öffentlich vorverurteilt habe, sei "befremdlich".

Auch zahlreiche weitere Journalisten sitzen in der Türkei hinter Gittern. Unter ihnen ist auch die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu, die für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur gearbeitet haben soll. Sie wurde Ende April festgenommen, der Vorwurf lautet auf "Terrorpropaganda".

In ihrem Fall wartet die Bundesregierung noch auf die Erlaubnis der türkischen Seite, Tolu konsularisch betreuen zu können. Im Gegensatz zu Yücel hat sie nur die deutsche Staatsbürgerschaft - die Bundesregierung hat also eigentlich einen völkerrechtlichen Anspruch auf die Betreuung. Die Bundesregierung werde "keinen Stein auf dem anderen lassen, um das hinzubekommen", sagte der Außenamtssprecher.