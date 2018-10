Es ist wieder mal atemberaubend: US-Präsident Donald Trump hat im Fall Jamal Khashoggi schon alle möglichen Positionen eingenommen. Mal verurteilt er die mutmaßliche Ermordung des Journalisten im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul scharf und droht Riad mit "ernsthaften Konsequenzen". Dann wieder spielt er die Sache herunter und tut, als habe das mit der Regierung des Königreichs rein gar nichts zu tun, sondern könnte das Werk "boshafter Killer" gewesen sein.

Letztere Lesart könnte vom saudischen Königshaus selbst stammen. Der Sender CNN berichtete, die Führung in Riad werde die Tötung des Journalisten - der im US-Exil lebte - womöglich schon bald zugeben, die Schuld aber allein den Agenten vor Ort zuschieben, die ohne Wissen der Königsfamilie gehandelt hätten. Trump schien sich das zuletzt zu eigen zu machen - nach einem Telefonat mit dem König Salman.

Welche Rolle spielt Trump in diesem Fall? Was steckt hinter seinem Zickzackkurs gegenüber Saudi-Arabien? Für das seltsame Taktieren des US-Präsidenten gibt es im Kern vier Gründe.

1. Die Sache mit der "Special Relationship"

AP Trump in Riad (2017)

Für Trump ist das Königreich ein Schlüsselpartner in der Region - und das nicht nur wegen der wichtigen Öllieferungen aus dem Wüstenstaat. Saudi-Arabien war das Ziel von Trumps erster Auslandsreise als Präsident. Menschenrechtsfragen spielten da eine untergeordnete Rolle, Geschäfte sind für Trump wichtiger. Er sagte den Saudis zu, dass die USA ihnen unter seiner Führung niemals vorschreiben würden, "wie sie zu leben hätten". Im Gegenzug vereinbarten sie Rüstungsdeals im Wert von 110 Milliarden Dollar. Jetzt, in der Khashoggi-Krise, verweist Trump darauf, dass diese Deals - die keineswegs spruchreif sind - bei einer möglichen Verschlechterung des Verhältnisses platzen könnten.

Im US-Kongress haben Senatoren einen Lieferstopp ins Gespräch gebracht. Das Parlament könnte das auch gegen Trumps Willen beschließen. Deshalb sucht er fieberhaft nach einem Ausweg, um einen Konflikt zu vermeiden. Eine Lösung, bei der die Saudi-Herrscher mutmaßliche "Khashoggi-Killer" präsentieren und sich selbst gleichzeitig für unschuldig erklären, käme dem Präsidenten wahrscheinlich gelegen - auch wenn diese Version natürlich hochgradig unglaubwürdig wäre.

2. Die Sache mit Iran und Israel

DPA Jared Kushner und Ivanka Trump in Riad (2017)

Trump braucht die Saudis für die Umsetzung seiner Nahost-Pläne. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, dem ein besonders gutes persönliches Verhältnis zu Kronprinz Mohammed bin Salman (kurz: MBS) nachgesagt wird, setzt auf die politische und wirtschaftliche Hilfe Riads bei der Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Kushner ist für das Thema zuständig, doch die lange angekündigte Vorstellung seines großen "Nahost-Friedensplans" lässt weiter auf sich warten. Bei einer Verschlechterung des Verhältnisses müsste er die Sache wohl erneut verschieben.

Aber da ist noch mehr: Saudi-Arabien und die US-Regierung sind auch wichtige Bündnispartner im Ringen mit Iran. Sowohl Trump wie auch die Saudis wollen den Einfluss Teherans in der Region zurückdrängen. Sollte ihre Allianz nun durch einen Streit um den Fall Khashoggi geschwächt werden, könnte dies Iran neuen Auftrieb geben. Das will Trump natürlich unbedingt verhindern.

3. Die Sache mit den Apartments

AFP Trump World Tower

Die Saudis sind ein wichtiger Wirtschaftspartner - auch für Trump persönlich. "Sie kaufen Apartment von mir", prahlte er einmal. "Sie geben 40, 50 Millionen Dollar aus. Soll ich sie nicht mögen? Ich mag sie sehr." Die saudische Regierung besitzt eine ganze Etage im New Yorker Trump World Tower, und nach Trumps Wahlsieg stiegen die Umsätze in mehreren Trump-Hotels dank saudischer Visiten deutlich an.

Aber auch etliche andere US-Konzerne und Wall-Street-Firmen profitieren massiv von saudischem Engagement und kümmerten sich bisher kaum um Menschenrechtsfragen. So ist die Regierung in Riad ein Top-Investor beim Taxivermittler Uber und bestreitet 20 Milliarden Dollar eines US-Infrastrukturfonds, dessen Restgelder vom Private-Equity-Riesen Blackstone kommen. Auch ist Riad mit bis zu 100 Milliarden Dollar einer der wichtigsten Silicon-Valley-Investoren. Im April traf sich MBS mit Tech-Wortführern wie Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) und Jeff Bezos (Amazon) - dem die "Washington Post" gehört, für die Khashoggi schrieb.

4. Die Sache mit dem "Wüsten-Davos"

REUTERS Investorenkonferenz in Riad (2017)

Trump will, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiter florieren. Doch der Fall Khashoggi bringt diese Pläne durcheinander. Mit einer nach Vorbild des Schweizer Finanzforums gestylten Investorenkonferenz in Riad betörte MBS voriges Jahr die Weltwirtschaft, allen voran die USA. Sie nannten es das "Davos in der Wüste". Nun stellt die diesjährige Folgekonferenz Ende Oktober viele Teilnehmer vor eine Gewissensfrage.

Abgesagt haben - mit Verweis auf die Khashoggi-Affäre - inzwischen ein Dutzend US-Unternehmen, darunter fast alle namhaften Medienkonzerne. Jamie Dimon, Chef der Großbank JPMorgan Chase, zog seine Zusage ebenso zurück wie die Finanziers Stephen Schwarzman (Blackstone) und Larry Fink (BlackRock), die CEOs Dara Khosrowshahi (Uber) und Bob Bakish (Viacom) sowie Ford-Chairman Bill Ford.

Wer fährt trotzdem hin? Nach letztem Stand: US-Finanzminister Steven Mnuchin.