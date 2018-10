Fall Sergej Skripal Internetseite nennt Namen eines dritten GRU-Agenten

Eine russische Nachrichten-Website hat im Fall des Giftanschlags auf den ehemaligen britisch-russischen Doppelagenten Sergej Skripal den Namen eines dritten Beteiligten ins Gespräch gebracht. Demnach könnten die britischen Ermittler demnächst einen Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU mit dem Namen Sergej Fedotow als weiteren Beteiligten im Zusammenhang mit dem Anschlag nennen, berichtete am Mittwoch die Website Fontanka. Eine Quelle wird in dem Bericht allerdings nicht genannt.

Bereits im September hatte die britische Zeitung "Telegraph" berichtet, die Polizei habe einen dritten russischen Geheimdienstmitarbeiter identifiziert, der vermutlich zur Vorbereitung des Anschlags eingesetzt worden sei. Einen Namen nannte die Zeitung nicht.

Skripal und seine Tochter Julija waren im März in der südenglischen Stadt Salisbury durch das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok fast getötet worden. Großbritannien wirft Russland vor, hinter dem Anschlag zu stecken. Die Regierung in Moskau bestreitet das.

Erst vor wenigen Tagen hatten das Recherchenetzwerk "Bellingcat" und der russische Rechercheblog "The Insider" nach eigenen Angaben die Identität der beiden verdächtigen Russen aufgedeckt, die hinter dem Anschlag stecken sollen. Den Recherchen zufolge handelt es sich bei den Männern um Alexander Jewgenjewitsch Mischkin und Anatoli Tschepiga, die beide Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU sein sollen (mehr dazu erfahren Sie hier).

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Mittwoch zu Berichten, Präsident Wladimir Putin habe Mischkin 2014 persönlich mit einem hohen Orden ausgezeichnet, dazu werde er nicht Stellung nehmen. Russland werde dem nicht nachgehen und habe von der britischen Seite auch "keinen offiziellen Auftrag" dazu.