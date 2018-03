Russischer Ex-Agent EU hält Moskau "höchstwahrscheinlich" für Giftanschlag verantwortlich

Die EU-Regierungen stellen sich in der Affäre um den Giftanschlag in Salisbury klar an die Seite Großbritanniens und gegen Russland. EU-Ratspräsident Donald Tusk teilte beim EU-Gipfel in Brüssel über Twitter mit, dass sehr wahrscheinlich Russland dafür verantwortlich ist. Es gebe keine andere plausible Erklärung für die Vergiftung des ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in England Anfang März.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22. März 2018

"Wir stehen in bedingungsloser Solidarität zum Vereinigten Königreich angesichts dieser gravierenden Herausforderung auf unsere gemeinsame Sicherheit", heißt es in dem Entwurf der Gipfelerklärung.

Damit verschärft die EU erheblich die Tonlage gegenüber Moskau. Noch am Montag hatten sich die EU-Außenminister nicht auf eine klare Schuldzuweisung an Russland einigen können.

Zuvor hatten sich Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Theresa May abgestimmt. Übereinstimmend teilten die drei Regierungen danach mit, dass man eine starke europäische Antwort auf Russlands Vorgehen brauche. Bereits in der vergangenen Woche hatte es eine gemeinsame Erklärung der USA, Frankreichs, Deutschland und Großbritannien gegeben, in der Russland als mutmaßlicher Drahtzieher zur Aufklärung des Giftanschlags aufgefordert worden war. Russland hat die Verantwortung zurückgewiesen.

Konsequenzen der EU noch offen

Die EU-Staaten legen sich in dem Entwurf nicht auf Sanktionen gegen Russland fest. Allerdings heißt es, dass die Mitgliedsstaaten ihre Konsequenzen "im Lichte der Antworten geben werden, die Russland anbietet". Hintergrund ist die Aufforderung an die russische Regierung aufzuklären. Die EU solle zudem ihre Abwehrfähigkeiten gegen chemische, biologische und nukleare Risiken verstärken, heißt es weiter. Ungarn und Griechenland hatten nach Angaben von EU-Diplomaten Vorbehalte, Russland als verantwortlich für den Anschlag zu benennen.

Die britische Premierministerin May hatte die russische Regierung dagegen vor Beginn des EU-Gipfels eine "dreiste und rücksichtslose Attacke" gegen Großbritannien vorgeworfen. Der Giftanschlag in Salisbury sei "ein weiteres Zeichen russischer Aggression vom Westbalkan bis zum Nahen Osten". Beim Abendessen des zweitägigen Gipfels forderte May nach Angaben aus britischen Regierungskreisen ihre EU-Kollegen dann auf, russische Geheimdienstmitarbeiter aus ihren Ländern auszuweisen. Deren Tätigkeiten seien nicht nur auf Großbritannien beschränkt.

Russischer Botschafter kritisiert Briten

Der russische Botschafter in London, Alexander Jakowenko, sagte, er habe keine Informationen über den Vorgang, der als geheim eingestuft sei. Um den Anschlag aufzuklären, brauche es einen Detektiv wie Hercule Poirot, sagte er am Donnerstag in London in Anspielung auf die Romanfigur von Agatha Christie.

Laut "Guardian" beklagte Jakowenko, dass Großbritannien sich geweigert habe, mit Moskau bei der Untersuchung zusammenzuarbeiten. Er habe Wladimir Putins Aussage wiederholt, dass Russland "nichts mit diesem Vorfall zu tun" habe.

Der Zeitung zufolge kritisierte er die Äußerung vom britischen Außenminister Boris Johnson, in der er die Fußballweltmeisterschaft mit den Olympischen Spielen der Nazis verglich. Das sei "inakzeptabel und völlig unverantwortlich".

Wie der "Guardian" berichtet, hatte Johnson behauptet, Putin würde die Fußballweltmeisterschaft in Russland genauso nutzen, wie es Adolf Hitler bei den Olympischen Spielen 1936 getan hatte. Demnach riet er Fußballfans außerdem, zu ihrer eigenen Sicherheit nicht zu dem Turnier zu fahren.