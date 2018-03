Fall Skripal Russland bestellt britischen Botschafter ein

Der britische Botschafter in Russland, Laurie Bristow, ist vom Außenministerium in Moskau einbestellt worden. Die Maßnahme ist demnach eine Reaktion auf den Fall Sergej Skripal. Das Treffen mit Botschafter Bristow soll im Laufe des Tages stattfinden. Details sind bislang nicht bekannt.

Am Mittwoch hatte die britische Regierungschefin Theresa May 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Außerdem stoppte Großbritannien bilaterale Kontakte "auf hoher Ebene" mit Russland. Aus diesem Grund wurde eine Einladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach London zurückgezogen. Zudem würden weder britische Minister noch die königliche Familie die Fußball-WM im Sommer in Russland besuchen.

Der russische Ex-Spion war im südenglischen Salisbury zusammen mit seiner Tochter bewusstlos aufgefunden worden. Nach Überzeugung der britischen Regierung handelte es sich um einen Giftanschlag aus Russland. Beide Opfer schweben noch in Lebensgefahr.

Nach Angaben der britischen Regierung wurde ein Gift namens Nowitschok verwendet, das zu Sowjetzeiten entwickelt wurde. Premierministerin Theresa May hatte die russische Regierung ultimativ zur Aufklärung aufgefordert. Die Frist verstrich in der Nacht zu Mittwoch. Die Regierung in Moskau streitet jede Verwicklung in den Fall ab.