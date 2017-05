US-Bundespolizei So mächtig ist das FBI

Mitten in den Ermittlungen zu seinen Russland-Kontakten hat Donald Trump FBI-Chef James Comey gefeuert. Als Begründung gab der US-Präsident Comeys Verhalten in der E-Mail-Affäre seiner einstigen Rivalin Hillary Clinton an. Aber ist das der wahre Grund?

Durch die Entlassung versucht Trump offenbar, eine der mächtigsten Institutionen in den USA unter seine Kontrolle zu bekommen. Denn mit seinen rund 35.000 Mitarbeitern ist das FBI die zentrale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten. Wie einflussreich sie ist, zeigte sich in der Geschichte mehrfach: Bisweilen war der Chef des Federal Bureau of Investigation mächtiger als der Mann im Weißen Haus.

Was ist das FBI? Woher rührt sein Mythos? Und wie mächtig ist es wirklich? Der Überblick:

Das FBI (Leitspruch "Fidelity, Bravery, Integrity" - "Treue, Mut, Rechtschaffenheit") ist zuständig für Verstöße gegen alle Bundesgesetze. Weil zu seinen Aufgaben auch die Aufklärung und Verfolgung von Spionage gehört, zählt das FBI zu den amerikanischen Nachrichtendiensten.

Für zehn Jahre wird ein FBI-Chef in der Regel vom Präsidenten ernannt, der Senat muss dies dann bestätigen. Den nun gefeuerten Comey, einen Juristen, hatte Trumps Vorgänger Barack Obama 2013 nominiert.

Wie wurde das FBI zur Legende?

Die prägende Figur war J. Edgar Hoover. Er leitete von 1924 bis zu seinem Tode 1972 die Bundespolizei, also 48 Jahre lang. Ob Truman, Eisenhower oder Kennedy - Hoover überlebte sie alle in ihren Ämtern. "Hoover war der raffinierteste Bürokrat des 20. Jahrhunderts, er diente nicht dem Gesetz, er war das Gesetz", beschrieb der US-Autor Tim Weiner einmal die Macht Hoovers.

Über wichtige Regierungsmitglieder und die Präsidenten ließ er Geheimakten anlegen und machte sie damit angreifbar. Den Mut, ihn zu entlassen, hatte deshalb offenbar niemand.

Hoover jagte in den Fünfzigerjahren vermeintliche oder tatsächliche Kommunisten, ließ Telefone von Gewerkschaften anzapfen und in ihre Büros einbrechen. Das Hauptquartier des FBI in Washington heißt auch heute noch J. Edgar Hoover Building, es liegt in der Nähe des Kapitols.

Welchen Präsidenten brachte das FBI zu Fall?

Erst nach Hoovers Tod legte sich ein US-Präsident ernsthaft mit dem FBI an: Richard Nixon. Der damalige Präsident wollte die Watergate-Affäre vertuschen: Im Wahlkampf 1972 waren Einbrecher ins Hauptquartier der Demokraten eingedrungen, hatten Abhöranlagen installiert und Dokumente fotografiert. Die Spur führte zum Wahlkampfteam der Republikaner - und damit ins Weiße Haus.

Eine besondere Rolle spielten die Enthüllungen des "Washington Post"-Informanten "Deep Throat". Dabei handelte sich um den damaligen FBI-Vize Mark Felt, wie sich erst im Mai 2005 herausstellte.

Nixon wollte die Ermittlungen des FBI unterbinden und forderte - wie jetzt Donald Trump - seinen Justizminister Elliot Richardson auf, den damaligen Sonderermittler Archibald Cox zu entlassen. Doch Richardson weigerte sich und trat genauso wie sein Stellvertreter aus Protest zurück. Schließlich setzte der höchste Anwalt der Regierung (Solicitor General), Robert Bork, die Entlassung im Oktober 1973 im "Saturday Night Massacre" durch.

Erledigt war die Affäre für Nixon dadurch nicht: Im August 1974 musste er zurücktreten.

Welche Rolle spielte der nun gefeuerte FBI-Boss Comey?

Auch Comey konnte zeigen, wie mächtig das FBI ist: Kurz vor der Wahl im November 2016 ließ er neue Entwicklungen in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton veröffentlichen. Möglicherweise hatte dies einen entscheidenden Einfluss auf die Abstimmung und war einer der Gründe für den Sieg Trumps.

Ein enger Verbündeter des jetzigen Präsidenten wurde Comey dennoch nicht. So wie gegen Clinton ging er auch gegen Trump vor - und ließ wegen dessen mutmaßlicher Russland-Kontakte ermitteln. Beobachter gehen davon aus, dass dies der wahre Grund seiner Entlassung ist.

Was sagt Trump?

Trump verteidigte den überraschenden Rauswurf. "Comey hat das Vertrauen von fast jedem in Washington verloren, sowohl von Republikanern wie von Demokraten", twitterte er. "Wenn sich die Dinge beruhigt haben, werden sie mir noch dankbar sein!"

Die Ermittlungen zur Russland-Affäre meinte er sicher nicht.