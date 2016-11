Kubanische Propaganda Castros Welt

Mit einigen Dutzend Getreuen unternahm Fidel Castro im Juli 1953 den ersten Putschversuch. Das Unternehmen endete in einem Blutbad, die meisten der jungen Verschwörer kamen um. Castro wurde vor Gericht gestellt und sprach den berühmten Satz: "Verurteilt mich, die Geschichte wird mich freisprechen."

Der Überfall auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba und seine Verteidigung vor Gericht tauchten in Castros Propaganda immer wieder auf. Am Freitagabend ist der kubanische Revolutionsführer im Alter von 90 Jahren gestorben.

Castro spaltete die Welt in Anhänger und Gegner. Die einen priesen die sozialen Fortschritte, die er den Kubanern gebracht habe. Die anderen sahen in ihm den Diktator, der politische Gegner gnadenlos verfolgte und niemals freie Wahlen zuließ. Plakate aus dem Archiv des Autors Lincoln Cushing zeigen, wie das Regime das Bild vom Máximo Líder prägte. Die Poster sind ein spektakulärer Einblick in den Aufstieg und die Herrschaft Castros.