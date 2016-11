Fidel Castro Diskurse in tropischer Nacht

Gerhard Schröder saß spätabends auf einem Balkon des Copacabana-Palace, des schöns-ten und traditionsreichsten Hotels in Rio de Janeiro, vor sich eine Flasche spanischen Rotwein, den Blick auf den langen weißen Strand und den nächtlich dunklen Atlantik gerichtet. Er wartete auf einen Gast, der sich um einige Minuten verspätete, weil er vor dem Hoteleingang noch die Ovationen brasilianischer Anhänger entgegennehmen musste. Dem Protokoll zufolge hätte Schröder den ranghöheren Staatschef Fidel Castro in dessen Hotel besuchen müssen, doch Castro zog es vor, zu den Hotels seiner Gesprächspartner bei der Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas und der Europäischen Union 1999 in Rio zu fahren, denn überall stand Südamerikas Linke Spalier vor den Hoteleingängen.

Vor 30 Jahren habe er es sich nicht vorstellen können, einmal an der Copacabana zu sitzen und auf die Vorfahrt des Vaters der kubanischen Revolution zu warten, gab Schröder gern zu. Der Bundeskanzler hatte mich gebeten, ihn bei seinem Gespräch mit Castro zu begleiten. Schon bevor er Kanzler wurde, hatte er sich mehrmals mit mir über Kuba und Castro unterhalten und wusste, dass ich Fidel seit Langem persönlich kannte. Castro schien über meine Anwesenheit nicht begeistert zu sein. Als Schröder ihm sagte, er habe viel von mir über Kuba und Lateinamerika erfahren, verwies Castro auf das grundsätzliche Recht beider Seiten, mitzubringen, wen immer sie dabeihaben wollten: "So habe ich in freier Entscheidung meinen Außenminister Pérez Roque und hier neben mir Carlitos, einen meiner Berater, mitgebracht."

Vorher in der Hotelbar hatte Außenminister Joschka Fischer zu Schröder gesagt, er habe wenig Lust, mit einem Tyrannen zu reden. Schröder überredete ihn mit dem Argument, Castro sei schließlich eine wichtige Figur der Zeitgeschichte. Castro wandte sich dann mehrmals an den, wie er sagte, "jungen und grünen Außenminister" und befragte Fischer ausgiebig über die Situation in Serbien und im Kosovo. Er drückte seine Bewunderung für das serbische Volk aus und distanzierte sich von Diktator Slobodan Milosevic.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.