Finnland Polizei entlässt zwei Männer nach Turku-Attentat aus Haft

Die finnische Polizei hat zwei Männer wieder freigelassen, die sie nach der Messerattacke in Turku festgenommen hatte. Es gebe keinen Grund mehr, sie zu verdächtigen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Angriff auf zwei Plätzen in Turku waren zwei Frauen getötet und acht weitere Menschen verletzt worden.

Zwei Männer sitzen aber weiterhin in Untersuchungshaft. Den beiden werden Terrorabsichten vorgeworfen. Der Hauptverdächtige, ein 22 Jahre alter Marokkaner, hatte die Angriffe vom 18. August gestanden, nicht aber die Tötungsabsicht. Er hatte bei seiner Einreise in Finnland eine falsche Identität angegeben.

Da er sich zuvor auch in Deutschland aufgehalten hatte, konnte mit Hilfe von Behörden in Dortmund seine wahre Identität festgestellt werden. Er hatte bei seinem Aufenthalt in der Bundesrepublik mehrere Alias-Identitäten benutzt.

Die Ausländerbehörde in Dortmund verzeichnete ihn im April 2016 als "unbekannt verzogen". In Hamburg geriet der 22-Jährige ins Visier der Behörden, weil er sich illegal dort aufhielt. In Neuss sei ihm eine Körperverletzung vorgeworfen worden. Wegen Terrorverdachts seien weder er noch der andere Mann, der ebenfalls weiter in Untersuchungshaft sitzt, in Deutschland aufgefallen.

Im Juni hatte der finnische Geheimdienst Supo vor der steigenden Gefahr islamistischer Anschläge gewarnt. Aktivisten aus Finnland schlossen sich demnach der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) an und bauten ein "weitreichendes Netzwerk von Kontakten" in der Organisation auf. Der Geheimdienst erklärte, in Finnland würden rund 350 Islamisten überwacht - eine Steigerung um 80 Prozent gegenüber 2012.