Diplomatische Aufwertung Palästinenser dürfen ihre Flagge bei der Uno hissen

Vor dem Uno-Sitz in New York weht demnächst eine Flagge mehr: Die Uno-Generalversammlung stimmte mit großer Mehrheit für den Antrag der Palästinenser auf einen Platz in der Fahnenparade. Israels Regierung ist empört.